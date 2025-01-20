Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ На фасадах домов в раменском ЖК «G3 Театральный» сделают декоративную подсветку

На фасадах домов в раменском ЖК «G3 Театральный» сделают декоративную подсветку

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

1 из 2

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

2 из 2

Оригинал
Декоративное освещение установят на фасадах двух домов, которые будут построены в составе клубного жилого комплекса «G3 Театральный» на территории Раменского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.


«Декоративное освещение спроектировано так, чтобы подчеркнуть архитектурные линии зданий, при этом не создавая дискомфорт для жителей. Светильники будут направлять лучи на стены, при этом не попадая в окна квартир», — говорится в сообщении.
Отмечается, что жилой комплекс будет состоять из двух жомов, на первых этажах которых будут квартиры с террасами, а на последних — с террасами на крыше и с возможностью установить камин. На территории ЖК будет также детсад, рассчитанный на 65 воспитанников, магазины, кафе и спортивные площадки.

Читайте также:

В волоколамском ЖК «Новый Благодар» поставили на кадастр новостройку

В Мытищах построят мост в стиле античного акведука

В ЖК «Одинцово-1» построили пятиэтажный паркинг на 300 машин
#минжилполитики мо
#раменский городской округ
#раменское
#освещение
#благоустройство
#строительство
«Позитивные изменения»: Гороскоп с 20 по 26 января для всех знаков зодиака
20 января 2025, 12:08

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko

В деловой сфере желательно быть невозмутимыми внешне, сдержанными и уверенными в себе. Важно направить свой взор в сторону новых горизонтов.
Перспектива обязательно должна мотивировать и вдохновлять. Выбирая цель, нужно отдать предпочтение той, которая захватывает дух и требует дополнительного исследования, которая связана с инновациями и ранее вами не изученным. Хорошо окружать себя друзьями и единомышленниками. Необходимо сотрудничество. Такой подход поспособствует интеллектуальному развитию и глубокому личностному росту.

В любви надо сохранять и поддерживать эмоциональную связь. Это позволит обоим партнёрам быть воодушевленными.

В сфере здоровья позитивные изменения укрепят дух и тело. Положительные эмоции хорошо скажутся на самочувствии.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну поможет решительность и стремление к новизне. При усталости от напряжение необходим отдых, чтобы зарядиться энергией для новых побед.

Тельцу надо стремиться к гармонии, спокойной уверенности в себе и уравновешенности.

Близнецам надо выражать себя в слове, быть красноречивыми и внешне привлекательными, изящными.

Раку энергичность, рассудительность и эмоциональная сила позволят успешно завершить начатые дела.

Льву пригодятся его воля и гордость. Он будет предприимчивым, твёрдым в своих убеждениях и целеустремлённым.

Деве поможет дипломатичность и ловкость в общении. Приятный голос и доброжелательный тон уладят любое недоразумение.

Весам необходимо опираться на чувство справедливости, на благородство и верность.

Скорпион проникнет в суть вещей, но не все ему будет по душе. Ему необходимы мудрость и дальновидность.

Стрельцу повезёт. Из всего ему желательно извлекать пользу, позитивно мыслить. Ему будут доверять и поддерживать.

Козерог стремительно и решительно будет настроен на успех и покорение новых вершин.

Водолею будет мешать поспешность. Для того чтобы быть более довольным, ему нужно организовать свои дела и действовать планомерно.

Рыбы достигнут прогресса в давно начатом деле. Они буду удовлетворены результатом и радостны.

Читайте также:

Таролог предсказал, каким знакам зодиака повезет в деньгах в 2025 году

Астролог рассказала, кому из знаков зодиака повезет в любви в 2025 году

Астролог рассказала, как выбрать подарок, соответствующий знаку зодиака
#изменения
#отдых
#рекомендации
#астролог
#эмоции
#гороскоп
#знаки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В микрорайне Родники открылась новая «СМ-Клиника»
20 января 2025, 12:06

Фото: ООО «Медфарм-Здоровье»

Новая «СМ-Клиника» открылась в микрорайоне Родники возле Подольска. В клинике планируется оказывать помощь по двадцати пяти направлениям современной медицины (терапия, пульмонология, гастроэнтерология, травматология-ортопедия, онкология, гинекология, урология, проктология и другие). Обследоваться и лечиться можно будет всей семьей – вскоре в клинике появится педиатрическое отделение.
Уже сегодня клиника предлагает пациентам широкий спектр диагностических услуг, включая УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАД, гастро- и колоноскопию. Со временем также откроется кабинет рентгенографии.

Медицинский центр работает без выходных, что позволяет жителям Новой Москвы и Московской области выбрать удобное время для визита. Запись на приём происходит круглосуточно. С 07:30 до 21:00 пациенты могут сдать 3500 видов анализов.
Открытие нового центра позволит всем желающим регулярно получать медицинские услуги высокого качества.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Читайте также:

В Подмосковье получили более 7,5 тыс. онлайн-выписок из реестра собственности

На госпортале Подмосковья появилась новая услуга для опекунов

В Подмосковье за год построили четыре отделения «Почты России»

Рекламодатель: ООО «Медфарм-Здоровье» (ОГРН 1227700088736, ИНН 9703073746)

ERID: CQH36pWzJpxhcs63cf9LUuGpVEnnW2ZxJfzkiBkMFH5Kys
#подмосковье
#здоровье
#клиника
#услуги
#приём
#онлайн
#пациенты
#узи
#запись
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартовала всероссийская акция «Студенческий десант»
20 января 2025, 12:03

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Всероссийская акция «Студенческий десант», посвящённая ознакомлению учащихся высших и средних специальных учебных заведений с работой органов внутренних дел, стартовала в Московской области в понедельных, 20 января, она будет проходить пять дней, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рамках акции для студентов проведут встречи с руководителями и некоторыми сотрудниками территориальных органов МВД, ознакомительные стажировки, а также экскурсии в мемориальные комплексы и музеи органов внутренних дел», — говорится в сообщении.
Кроме того, молодым людям расскажут, как поступить в образовательные организации системы МВД России, и объяснят порядок прохождения службы в правоохранительных подразделениях.

Читайте также:

В Красногорском филиале Музея Победы проведут цикл уроков о блокаде Ленинграда

Подмосковный Центр крови провел донорскую акцию в трёх колледжах

Стартовал новый сезон олимпиад для талантливой молодёжи
#мвд
#мвд московской области
#студенты
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье получили более 7,5 тыс. онлайн-выписок из реестра собственности
20 января 2025, 11:42

Фото: istockphoto.com/Traitov

Свыше 7,5 тыс. заявлений на получение выписки из реестра собственности подали через портал госуслуг Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Подать заявку на получение выписки из реестра собственности можно через раздел «Комплексные услуги». Выписки предоставляются из муниципальных и региональных реестров сразу на несколько объектов собственности», — говорится в сообщении.
Услуга предоставляется физическим лица, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Она оказывается бесплатно в течение одного рабочего дня. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале госуслуг и заполнить соответствующую онлайн-форму.

Читайте также:

На госпортале Подмосковья появилась новая услуга для опекунов

В Подмосковье подали около 80 тыс. заявок на получение градостроительных планов

На подмосковном портале госуслуг ускорили аттестацию учителей
#цифровизация
#мингосуправления мо
#московская область
#госуслуги
#портал
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На госпортале Подмосковья появилась новая услуга для опекунов
20 января 2025, 11:27

Фото: istockphoto.com/Chagin

Новую услугу для опекунов запустили на госпортале Московской области — теперь они могут подавать ежегодный отчёт в электронном виде, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Ещё одну услугу оцифровали в Московской области. Теперь опекун может отправить ежегодный отчёт в онлайн-режиме, не посещая органа опеки и попечительства. Кроме того, новая опция позволяет отправить совместный отчёт от опекуна и подопечного. Когда опекун отправляет отчёт, в личный кабинет подопечного приходит ссылка на электронное согласие», — рассказала министр государственного правления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Отмечается, что опекуны совершеннолетних должны каждый год подавать отчёт об управлении, хранении и использовании имущества подопечного. Данная услуга на госпортале предоставляется бесплатно.

Читайте также:

Жителям Подмосковья рассказали об уловке мошенников для обхода защиты от фишинга

На подмосковном портале госуслуг ускорили аттестацию учителей

В Подмосковье подали около 80 тыс. заявок на получение градостроительных планов
#мингосуправления мо
#цифровизация
#опека
#госуслуги
#портал
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уход за лесными культурами в Подмосковье проведут на площади 11,5 тыс. га
20 января 2025, 11:20

Фото: пресс-служба председатель Комлесхоза МО

В Подмосковье в 2025 году рассчитывают провести агротехнический и лесоводственный уходы за культурами на площади 11,5 тыс. га. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Лесовосстановление – многолетняя работа, включающая последовательные этапы. От качественного выполнения каждого напрямую зависит конечный результат. Для улучшения количественных и качественных показателей лесных культур в 2025 году на площади 11,5 га планируем провести агротехнический и лесоводственный уходы», – сказал Агулов.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Как отметили в ведомстве, лесоводственный уход будут проводить путём уничтожения нежелательной древесно-кустарниковой растительности на площади 4 тыс. га. Агротехнический уход выполнят путём скашивания травянистой и древесно-кустарниковой растительности на площади 4 тыс. га. Проведут агротехнический уход и путём дополнения лесных культур на площади 1,5 тыс. га. Это повторная высадка сеянцев деревьев взамен погибших.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Читайте также:

В Подмосковье проведут работы по восстановлению лесов на площади 300 га

В лесах Подмосковья поймали трёх браконьеров

В подмосковных лесах за год заблудились около 630 человек
#лес
#комлесхоз мо
#евгений агулов
#природа
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за год построили четыре отделения «Почты России»
20 января 2025, 11:10

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Четыре современных отделения построила на территории Московской области «Почта России», все отделения были созданы по технологии быстровозводимых конструкций, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Новые почтовые отделения появились в деревне Морозово Раменского городского округа, селе Жаворонки Одинцовского округа, а также в селе Костино Дмитровского округа и в селе Темпы Талдомского округа», — утоняется в сообщении.
Все новые отделения оказывают жителям полный спектр почтовых и финансовых услуг. Кроме того, с помощью оператора на почте можно воспользоваться сервисами портала госуслуг или взять здесь бытовое медоборудование и самостоятельно измерить себе давление, температуру и уровень кислорода в крови.

Читайте также:

«Почта России» выпустила марку в честь 200-летия жостовской росписи

В Подмосковье открылось ещё одно отделение почты с доступом на портал госуслуг

«Почта России» посвятила новую марку подмосковному парку «Патриот»
#мингосуправления мо
#почта
#почта россии
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за неделю расселили из аварийных домов 29 человек
20 января 2025, 10:58

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Девять аварийных помещений расселили в четырёх округах Московской области на минувшей неделе, оттуда уехали 29 жильцов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«В городских округах Сергиево-Посадский, Богородский, Луховицы и Лобня расселили девять аварийных жилых помещений общей площадью более 137 квадратных метров. Для 29 граждан, ранее проживающих в этих помещениях, были приобретены квартиры в новостройках или на вторичном рынке жилья», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что расселение аварийных помещений ведётся в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Переселенцам могут предоставить новую жилплощадь либо сертификат, с помощью которого можно самостоятельно приобрести квартиру в любом районе Подмосковья.

Читайте также:

В Королёве в эксплуатацию ввели ЖК «Дом-Мегалит в Королёве»

На фасадах домов в раменском ЖК «G3 Театральный» сделают декоративную подсветку

В волоколамском ЖК «Новый Благодар» поставили на кадастр новостройку
#минстройкомплекс мо
#министерство строительного комплекса мо
#аварийное жильё
#расселение
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье оптимизировали движение на четырёх перекрёстках
20 января 2025, 10:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Проезд на четырёх перекрёстках оптимизировали за минувшую неделю в трёх городских округах Московской области — Раменском, Ленинском и Красногорском — благодаря корректировке режима работы светофоров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Красногорске был изменён режим светофора, регулирующего проезд на перекрёстке Путилковского шоссе с Проектируемым проездом №6411: из-за строительных работ было сокращено время проезда по шоссе. А в деревне Верея Раменского округа на семь секунд увеличили время выезда на Жуковское с Островецкого шоссе», — говорится в сообщении.
Кроме того, была скорректирована работа светофором на двух перекрёстках в Ленинском округе: в посёлке Володарского на пересечении улиц Живописная и Центральная разделили транспортные потоки, а в посёлке Мисайлово на десять секунд увеличили время выезда на Володарское шоссе из ЖК «Пригород Лесное».

Читайте также:

Метро в Долгопрудном: станция «Физтех», планы развития метрополитена в городе

Желающим сдать ёлку на переработку в Подмосковье напомнили, как перевозить её в автобусе

В Московской области обустроят три километра ограждений вдоль ж/д путей
#минтранс мо
#светофор
#московская область
#дороги
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате