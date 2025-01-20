На фасадах домов в раменском ЖК «G3 Театральный» сделают декоративную подсветку

Декоративное освещение установят на фасадах двух домов, которые будут построены в составе клубного жилого комплекса «G3 Театральный» на территории Раменского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Декоративное освещение спроектировано так, чтобы подчеркнуть архитектурные линии зданий, при этом не создавая дискомфорт для жителей. Светильники будут направлять лучи на стены, при этом не попадая в окна квартир», — говорится в сообщении.Отмечается, что жилой комплекс будет состоять из двух жомов, на первых этажах которых будут квартиры с террасами, а на последних — с террасами на крыше и с возможностью установить камин. На территории ЖК будет также детсад, рассчитанный на 65 воспитанников, магазины, кафе и спортивные площадки.
Читайте также:
В волоколамском ЖК «Новый Благодар» поставили на кадастр новостройку
В Мытищах построят мост в стиле античного акведука
В ЖК «Одинцово-1» построили пятиэтажный паркинг на 300 машин
Лев Каштанов