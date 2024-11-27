В Подмосковье в 2025 году проведут 76 кампаний к памятным датам военной истории

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Российское военно-историческое общество проведёт в Московской области в 2025 году 76 информационных кампаний, посвящённых военной истории. Проект «Памятные даты военной истории Отечества» реализуют во исполнение решений оргкомитета «Победа», сообщили в пресс-службе РВИО.
«Проект направлен на популяризацию Дней воинской славы и памятных дат России, установленных Федеральным законом от 13 марта 1995 года. Его цель – формирование чувства уважения к истории страны, её героическим страницам. В 2025 году в Московкой области будет организовано 76 информационных кампаний, посвящённых памятным датам военной истории», – говорится в сообщении.Одна из задач Российского военно-исторического общества – сохранение и популяризация исторического, культурного военно-исторического наследия России, архивных, музейных и библиотечных фондов, относящихся к военно-исторической тематике.
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