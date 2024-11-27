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В Подмосковье в 2025 году проведут 76 кампаний к памятным датам военной истории

Фото: iStock / Yury Karamanenko

Фото: iStock / Yury Karamanenko

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Российское военно-историческое общество проведёт в Московской области в 2025 году 76 информационных кампаний, посвящённых военной истории. Проект «Памятные даты военной истории Отечества» реализуют во исполнение решений оргкомитета «Победа», сообщили в пресс-службе РВИО.


«Проект направлен на популяризацию Дней воинской славы и памятных дат России, установленных Федеральным законом от 13 марта 1995 года. Его цель – формирование чувства уважения к истории страны, её героическим страницам. В 2025 году в Московкой области будет организовано 76 информационных кампаний, посвящённых памятным датам военной истории», – говорится в сообщении.
Одна из задач Российского военно-исторического общества – сохранение и популяризация исторического, культурного военно-исторического наследия России, архивных, музейных и библиотечных фондов, относящихся к военно-исторической тематике.

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#московская область
#рвио
#история
#великая отечественная война
#память
Главную новогоднюю ёлку страны привезут из Подмосковья в Кремль 12 декабря
27 ноября 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Управделами президента РФ

Найденную в Подмосковье главную новогоднюю ёлку страны встретят у Спасской башни Московского Кремля в полночь 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Управделами президента России.
«Мероприятие организовано под руководством Управления делами президента Российской Федерации вместе с правительством Московской области и Комитетом лесного хозяйства Подмосковья. Отбор главной новогодней ёлки страны проходил в соответствии со строгими параметрами. Это форма, объём хвои, состояние лап и внешний вид», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ель была найдена недалеко от деревни Знаменка под Можайском. Её возраст – 90 лет, высота – 25 м, диаметр ствола 60 – см, размах веток – 8 м.

Можайский городской округ уже в третий раз становится родиной главной новогодней ёлки страны.

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#московская область
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В Госдуме заявили о необходимости тотальной проверки на наркотики, начиная с госслужащих
Милонов: в России нужно провести тотальную проверку населения на наркотики
27 ноября 2024, 18:06

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

В России нужно провести тотальную проверку населения на наркотики, а начать можно со всех государственных служащих. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, следует провести реальную проверку, а не просто «справочки из наркодиспансера».
«Я считаю, что необходима тотальная проверка населения на наркотики. Начать можно со всех госслужащих, не просто справочки из наркодиспансера, в котором никто, понятное дело, не состоит. А реальная проверка, чтобы никто из наркозависимых не смог попасть ни в один орган власти: ни в администрацию, ни в муниципалитет, ни в школу, ни в институт, везде без теста на наркотики, никуда не пускать», — сказал парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Милонов подчеркнул, что алкогольное опьянение с точки зрения законодательства не должно приравниваться к наркотическому, так как генезис этих состояний разный. По его мнению, одинакового наказания за вождение в опьянении наркотическом и алкогольном быть не должно.

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#госдума
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В городском округе Ступино с начала года отремонтировали свыше 20 км автодорог
27 ноября 2024, 17:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В городском округе Ступино в текущем году отремонтировали более 20 км автодорог. Такие данные привёл руководитель муниципалитета Сергей Мужальских.
«В округе в 2024 году по областной госпрограмме отремонтировали 11 автомобильных дорог общего пользования местного значения суммарной протяжённостью 10,5 км. Всего в муниципалитете в этом году отремонтировано более 20 км автомобильных дорог местного и регионального значения», – пояснил глава.
Развитие дорожно-транспортной сети обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.

По словам Мужальских, выполнены работы на дорожных объектах в городе Ступино, сёлах Старая Ситня, Березнецово, Чернышово и Мышенское, деревнях Леньково, Николо-Тители, Дубечино, Каверино и Вальцово.

За средства местного бюджета обновили дороги в массивах для многодетных семей в селе Березнецово и городе Ступино. Завершён ремонт трёх участков региональных дорог общей протяженностью 4,64 км.

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#дороги
#сергей мужальских
#подмосковье
#московская область
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Кинолог Фокин раскрыл, как правильно построить доверительные отношения с собакой
Кинолог Фокин: Надо укреплять доверие между хозяином и собакой
27 ноября 2024, 17:40

Фото: iStock/Monoliza21

Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин заявил, что для хорошего поведения собаки хозяину необходимо выстраивать правильные отношения с питомцем, укрепляя доверие друг к другу.
По его словам, сделать это правильно возможно при правильном воспитании питомца, ласкового к нему отношения и постоянных объяснений ему, что хорошо, а что – нет.

«Надо укрепляться в доверии друг к другу. Доверие заключается в том, что хозяину надо быть с собакой на равных, но при этом немножко выше неё, быть её вожаком. Тогда это доверие будет соблюдаться», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Фокин.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявлял, что нет никакой мистики в том, что собаки чувствуют приход хозяина.

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#собаки
#кинологи
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#животные
#питомцы
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В Ступине снесли деревянный многоквартирный дом 1940 года постройки
27 ноября 2024, 17:39

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийный деревянный двухэтажный многоквартирный дом снесли на улице Куйбышева в городе Ступино, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1940 году в центральной части города, его общая площадь составляла около 415 квадратных метров. Из-да физического и морального износа здание признали аварийным, жильцов из двенадцати квартир расселили, после чего дом был включён в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Авариное здание демонтировали силами администрации округа Ступино в четвёртом квартале текущего года. В настоящее время территория, которую занимал дом, очищена от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившийся земельный участок, власти муниципалитета ещё не приняли.

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#мособлархитектура
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#ступино
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В Московской области состоялся съезд Совета муниципальных образований региона
27 ноября 2024, 17:36

Фото: Радио 1

В Московской области прошёл съезд Совета муниципальных образований региона, который состоялся 27 ноября в ДПМО. На мероприятии подвели итоги работы совета, выбрали руководящие органы и президиум, утвердили новый бренд-бук ассоциации и обсудили планы на 2025 год.
«В планах на 2025 год — взаимодействие с муниципалитетами, обмен опытом и выстраивание взаимоотношений со Всероссийской организацией и союзом малых городов России», — сказал глава городского округа Звёздный городок Москвоской области Евгений Баришевский.
Кроме того, на мероприятии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Советом муниципальных образований региона и Общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество».

«Для нас Московская область — одна из важнейших площадок, где мы осуществляем свои инициативы: спортивные, культурные и социальные. Мы также активно взаимодействуем с молодёжью Московской области, вводим свои проекты, например, "Марафон зарядок", строим спортивные объекты и инфраструктуры. Поэтому для нас это важный шаг в объединении», — прокомментировала руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.
Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная подчеркнула, что любое подписанное соглашение — это возможность взаимодействовать, расти и развиваться.

Совет муниципальных образований — это площадка для обмена опытом, а также место, где рождаются новые идеи.

«Муниципальные образования — это основа региона. Глава, Совет депутатов, общественная палата — это люди, живущие на территории муниципалитета, а значит, они точно знают, как сделать перемены к лучшему», — отметила Нагорная.

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#московская область
#соглашения
#дпмо
#итоги
#съезд
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Диетолог раскрыла, к чему приведет один день в неделю без мяса
Диетолог Дианова: один день без мяса в неделю поможет против подагры и диабета
27 ноября 2024, 16:58

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Всего один день в неделю, проведенный без употребления мяса и животных белков, поможет в профилактике против мочекаменной болезни, подагры и диабета. Об этом заявила директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. По ее словам, такие постные дни также будут способствовать долголетию.
«Сейчас идею продвигать добровольные еженедельные постные дни озвучили в «Роскачестве», по аналогии с советской традицией рыбного дня в четверг. Это была хорошая история, благодаря которой у людей было разнообразие в рационе. Так что подобная инициатива мне нравится. <…> Я, как врач, могу это рекомендовать, и могу сказать, что мои пациенты, которые ко мне попадают с обострениями, это делают», — пояснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время специалисты рассказали, как уберечь здоровье и красоту волос с наступлением зимы. Главное правило в холодное время года — это обязательное ношение шапки. Об этом сообщила разработчик средств для кожи головы и волос Clear Derma Therapy, кандидат химических наук Наталия Жегалова в разговоре с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, «парниковый эффект» от шапки приводит к более активной работе сальных желез и, соответственно, быстрому загрязнению волос. Однако отказ от головного убора приведет к куда более плачевным последствиям, так как минусовая температура провоцирует сужение сосудов в коже головы и нарушение кровообращения, что вызывает ломкость волос и их выпадение.

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Подмосковным выпускникам расскажут, как выбрать дисциплины для сдачи ГИА
27 ноября 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области стартовала региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация», которая проводится четвёртый год подряд. Её цель – сформировать сознательный подход к выбору предметов для прохождения государственной итоговой аттестации, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
«Акцию одобрил Рособрнадзор. Профориентационная работа помогает заинтересовать выпускников, познакомить их с предприятиями городского округа, поддержать в выборе дальнейшего образовательного пути и профессионального самоопределения. Такие акции помогают выпускникам определиться и узнать о новых производственных возможностях родного города, что особенно важно перед финальным выбором предметов для сдачи ГИА», – говорится в сообщении.
26 ноября акция стартовала в Мытищах. В ней участвовали ведущие вузы, колледжи и предприятия, расположенные в городском округе, а также ученики девятых и 11-х классов городских округов Мытищи, Пушкинский, Щёлково и Сергиево-Посадский.

27 ноября акция продолжается в Дубне. Приглашены 11-классники городских округов Талдомский, Дмитровский, Лобня и Клин, а также резиденты особой экономической зоны «Дубна» и представители Объединённого института ядерных исследований.

А в Волоколамске 10 декабря пройдет выставка-форум образовательных учреждений округа.

До конца января акция пройдёт во всех муниципалитетах Московской области.

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#московская область
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Глава Одинцовского округа Иванов осмотрел благоустроенный сквер в Голицыне
27 ноября 2024, 16:36

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Благоустройство сквера рядом с храмом Преподобного Серафима Саровского в городе Голицыно Одинцовского округа завершено, обновлённую локацию осмотрел глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу по благоустройству сквер попал по итогам народного рейтингового голосования.

«Свыше десяти тысяч жителей проголосовали в прошлом году за то, чтобы облагородить эту территорию. Объект победил в III Всероссийском онлайн-голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», — напомнил Андрей Иванов.
В рамках благоустройства в сквере обустроили дорожно-тропиночную сеть, отремонтировали мостик, установили уличное освещение, поставили скамейки и ограждения. Кроме того, на территории сквера установили детскую площадку, спортплощадку для командных игр и создали воркаут-зону.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Завершающим этапом благоустройства сквера станет озеленение, которое проведут весной.

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#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#скверы
#благоустройство
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