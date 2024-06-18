В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3,2 тыс. машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 3,2 тыс. неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за прошлую неделю в Московской области за нарушение правил стоянки и остановки было эвакуировано 3214 автомобилей. Это на 229 машин меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.Больше всего машин-нарушителей было эвакуировано в Ленинском округе — 335. Второе место по этому показателю занял округ Мытищи, где эвакуировали 309 автомобилей, на третье место вышли Химки с 305 эвакуированными машинами, на четвёртом месте оказался округ Красногорск, откуда переместили 273 автомобиля, а замыкает топ-5 антирейтинга Пушкинский округ с 214 эвакуированными машинами.
Узнать о местонахождении машины, эвакуированной в Московской области, можно по телефону 112 или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.
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Лев Каштанов