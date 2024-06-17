В Подмосковье за неделю восстановили дорожные знаки в семи округах

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые, выцветшие или отсутствующие знаки восстановили за неделю на дорогах семи округов Московской области сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по восстановлению дорожных знаков провели на Волковском шоссе в Мытищах, Егорьевском шоссе в Раменском округе, на Каринском шоссе в Зарайске, а также на улице Урицкого в Истре, на Железнодорожной улице в Серебряных Прудах, улице Фрунзе в Щёлкове и на Октябрьской улице в Красногорске», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что специалисты Мосавтодора еженедельно обследуют дорожную сеть Подмосковья, особое внимание при этом уделяется состоянию светофоров и дорожных знаков, содержанию проезжей части, тротуаров и автобусных остановок.
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Лев Каштанов