В Подмосковье в будущем году планируют очистить 20 водоёмов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Московской области в 2025 году по программе «100 прудов и озёр» планируется очистить 20 водоёмов общей площадью около 300 га. Эти объекты выбраны в 17 городских округах путём голосования на портале «Добродел», сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
Водоёмы, которые будут очищены по программе, можно найти на сайте ведомства.
В рамках программы «100 прудов и озёр» проводится санитарная очистка подмосковных водоёмов. Работы включают очистку водной глади от водной растительности, окос рогоза и камыша, подъём и утилизацию строительного и бытового мусора, удаление опасных деревьев в акватории водных объектов.
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«Голосование проходило с 15 октября по 15 ноября. В нём участвовали жители 34 городских округов, которые предложили 82 водных объекта. Всего в этом году было подано 47 602 голоса, что на 9 тыс. больше, чем в 2023 году», – отметили в ведомстве.
В рамках программы «100 прудов и озёр» проводится санитарная очистка подмосковных водоёмов. Работы включают очистку водной глади от водной растительности, окос рогоза и камыша, подъём и утилизацию строительного и бытового мусора, удаление опасных деревьев в акватории водных объектов.
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Лора Луганская