В Подмосковье в будущем году проведут капремонт 56 школ и 42 детсадов

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
В Московской области в 2025 году запланирован капремонт 98 объектов образования. Об этом сообщил первый замминистра строительного комплекса Московской области Марат Сибатулин на совещании с подрядчиками по срокам проведения работ в зданиях школ и детсадов.
Заказчики и участники строительства обсудили этапы и сроки выполнения работ по проектированию и капитальному ремонту, применение единых стандартов по цветовым решениям и используемым материалам. В планах на будущий год в Московской области – капитальный ремонт 56 школ и 42 детских садов.
Он добавил, что в 14 школах подрядчики уже приступили к демонтажным работам. По остальным объектам ведётся проектирование.
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«Сроки завершения работ у нас неизменны. Все сады и школы должны быть готовы к открытию после капремонта к началу нового учебного года в 2025-м», – отметил Сибатулин.
Он добавил, что в 14 школах подрядчики уже приступили к демонтажным работам. По остальным объектам ведётся проектирование.
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Лора Луганская