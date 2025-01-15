Губернатор Воробьёв передал подмосковной скорой помощи 77 новых автомобилей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Андрей Воробьёв приехал на Солнечногорскую подстанцию скорой помощи передать ключи от новых машин и поблагодарить сотрудников за работу. Автопарк подмосковной скорой помощи пополнили 77 новых автомобилей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Машины выйдут на линии в разных городских округах Московской области - в частности, в Солнечногорске, Серпухове, Домодедове, Коломне, Подольске и Богородском.
Он добавил, что Артём Викторович Рахманов, возглавляющий подстанцию в Солнечногорске, всю жизнь посвятил этому делу, а начинал санитаром.
Сейчас в автопарке Солнечногорской подстанции СМП, обслуживающей порядка 135 тыс. человек, – 22 автомобиля, два из которых передали сегодня, ещё два – в конце прошлого года.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Каждый новый автомобиль укомплектована всем необходимым, а также по просьбе водителей оснащён навигаторами и камерами заднего вида. Места в машине стало больше, появилась пневмоподвеска. Кроме того, автоматически выезжает подножка, которую раньше нужно было выдвигать вручную.
Всего в Подмосковном автопарке – 953 автомобиля скорой помощи, в том числе 99 реанимобилей. За пять лет в регионе заменили 695 машин. Реанимобили оснащены дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ и современным прибором для сердечно-легочной реанимации LUCAS 2, с помощью которого можно проводить массаж сердца.
Ежедневно в Подмосковье на дежурство выходят более 600 бригад скорой помощи. У каждой имеется планшет, куда приходят вызовы с информацией о пациенте. Кроме того, планшеты помогают с маршрутизацией. А с помощью тревожной кнопки бригада может вызвать оперативные службы. В этом году запланировано полное обновление планшетов. На случай отключения сотовой связи медиков снабдят специальными радиостанциями.
В области создан врачебно-консультационный центр, где круглосуточно работают кардиологический и общепрофильный пульты. В прошлом году внедрили единую систему расшифровки кардиограмм. Теперь можно быстрее получить описание ЭКГ, сделанную в скорой. А с помощью врачебно-консультационного центра люди по телефону получают консультацию врача, и нередко необходимость выезда бригады отпадает.
Вести учёт каждого вызова помогает IP-телефония. Это позволило перераспределить нагрузку на диспетчеров и снизить время приёма вызова в среднем с 70 до 20 секунд.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Всего в Подмосковье – 56 подстанций и 90 постов скорой медицинской помощи. В структуре скорой помощи региона работает более 10 тыс. человек.
Для них в регионе действуют такие меры поддержки, как социальная ипотека, программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», доплаты для молодых специалистов, компенсация аренды жилья на 20 тыс. рублей в месяц.
Всех работников скорой помощи застраховали от несчастных случаев. С 2023 года выплаты получили более 70 человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Машины выйдут на линии в разных городских округах Московской области - в частности, в Солнечногорске, Серпухове, Домодедове, Коломне, Подольске и Богородском.
«Я здесь не только для того, чтобы передать ключи от новых 77 машин, но и для того, чтобы поблагодарить в вашем лице всех 10 тыс. сотрудников – диспетчеров, водителей, фельдшеров, врачей, которые каждый день спасают жизни. Коронавирус заставил нас кардинально пересмотреть стандарты скорой помощи, наладить цифровизацию процессов. Всё, что связано с планшетами, IP-телефоней сегодня является неотъемлемым атрибутом работы. Каждая машина знает, как и куда ехать. У нас заметный прогресс в этом направлении», – сказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что Артём Викторович Рахманов, возглавляющий подстанцию в Солнечногорске, всю жизнь посвятил этому делу, а начинал санитаром.
Сейчас в автопарке Солнечногорской подстанции СМП, обслуживающей порядка 135 тыс. человек, – 22 автомобиля, два из которых передали сегодня, ещё два – в конце прошлого года.
«Сейчас у нас старых машин на подстанции нет. Разница, безусловно, большая – другой двигатель, коробка, хороший свет, задний ход и, конечно, пневмоподвески. Они позволяют удобнее закатывать и выкатывать пациента в автомобиль», – рассказал водитель скорой из Солнечногорска Николай Кусакин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Каждый новый автомобиль укомплектована всем необходимым, а также по просьбе водителей оснащён навигаторами и камерами заднего вида. Места в машине стало больше, появилась пневмоподвеска. Кроме того, автоматически выезжает подножка, которую раньше нужно было выдвигать вручную.
«Я работаю на Солнечногорской подстанции с 2012 года. Раньше мы располагались в старом здании, недавно построили новое. Здесь намного лучше. Кроме того, стало комфортнее работать на новых машинах. Появились новые дифибриляторы, вакуумные матрасы, которые мы используем при ДТП и травмах. Это нам очень помогает», – рассказала фельдшер выездной бригады СМП Ольга Тимофеева.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Всего в Подмосковном автопарке – 953 автомобиля скорой помощи, в том числе 99 реанимобилей. За пять лет в регионе заменили 695 машин. Реанимобили оснащены дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ и современным прибором для сердечно-легочной реанимации LUCAS 2, с помощью которого можно проводить массаж сердца.
«У нас сейчас более 950 машин скорой, а до коронавируса было 600. Тогда мы поняли, что этого недостаточно для такого большого региона, как Московская область. Будем продолжать строить подстанции. Округа густонаселенные, центральной порой не хватает, поэтому вводим и более компактные, но очень важные по доступности посты», – поделился планами губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ежедневно в Подмосковье на дежурство выходят более 600 бригад скорой помощи. У каждой имеется планшет, куда приходят вызовы с информацией о пациенте. Кроме того, планшеты помогают с маршрутизацией. А с помощью тревожной кнопки бригада может вызвать оперативные службы. В этом году запланировано полное обновление планшетов. На случай отключения сотовой связи медиков снабдят специальными радиостанциями.
«В планшетах мы заполняем медицинские карты пациентов, делаем через них запросы. А отдел медэвакуации сам определяет, куда пациента нужно госпитализировать. Недавно ввели тревожную кнопку. Она нужна достаточно часто, так как на скорой работает много женщин и девушек-фельдшеров», – поделился фельдшер выездной бригады скорой помощи Владислав Левченко.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В области создан врачебно-консультационный центр, где круглосуточно работают кардиологический и общепрофильный пульты. В прошлом году внедрили единую систему расшифровки кардиограмм. Теперь можно быстрее получить описание ЭКГ, сделанную в скорой. А с помощью врачебно-консультационного центра люди по телефону получают консультацию врача, и нередко необходимость выезда бригады отпадает.
Вести учёт каждого вызова помогает IP-телефония. Это позволило перераспределить нагрузку на диспетчеров и снизить время приёма вызова в среднем с 70 до 20 секунд.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Спасибо, что вы у нас есть. Ведь от координации и маршрутизации во многом зависят жизнь, здоровье и удовлетворённость наших жителей», - обратился к диспетчерам подстанции Воробьёв.Он также поблагодарил медработников, помогающим жителям Курской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Всего в Подмосковье – 56 подстанций и 90 постов скорой медицинской помощи. В структуре скорой помощи региона работает более 10 тыс. человек.
Для них в регионе действуют такие меры поддержки, как социальная ипотека, программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», доплаты для молодых специалистов, компенсация аренды жилья на 20 тыс. рублей в месяц.
Всех работников скорой помощи застраховали от несчастных случаев. С 2023 года выплаты получили более 70 человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская