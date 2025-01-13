Воробьёв назвал успешным эксперимент по организации парковочного пространства

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
«Фиксируется успешно проведённый эксперимент по внедрению парковочного пространства. Жители благодарны там, где наводится порядок с парковкой, нет хаоса. Это большая работа, которая даёт элемент удобства, комфортности пребывания и окупается. Во всём современном мире так. Предлагаю эту внимательно оценить эту работу на местах, выяснить, что на территории не соответствует современным требованиям, выполнения которых очень ждут наши жители», – сказал глава Подмосковья на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Он добавил, что можно смело брать примеры с успешных практик Москвы и других регионов.
Воробьёв также назвал своевременное обслуживание дорожной сети Московской области залогом безопасности жителей.
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