В подмосковном посёлке Правдинский завершают капремонт школы

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт школы в посёлке Правдинский Пушкинского округа, входящей в состав образовательного комплекса №2, близится к завершению, вскоре в обновлённое здание начнут завозить оборудование, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся устройство кровли и фасада, идёт внутренняя отделка помещений. Кроме того, изготавливаются металлоконструкции лестниц, козырьков над входом, цоколя и выходов на крышу», — отмечается в сообщении.Как сообщил руководящий проектом представитель компании «Триумф» Александр Солодовников, все подготовительные работы на объекте выполнены, а отделочные завершаются.
Он подчеркнул, что обновлённое здание школы сможет прослужить ещё десятки лет.
«Через две недели начнется поставка технического оборудования: стульев и парт, компьютеров и оргтехники, а также интерактивных классных досок», — добавил Солодовников.
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Лев Каштанов