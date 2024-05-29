В Подмосковье в этом году рассчитывают открыть более 60 зон для купания

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
На территории Московской области в этом году планируют открыть более 60 проверенных зон для купания, как и в 2023-м.
Пока выдано восемь санитарно-эпидемиологических заключений, сообщила «Радио 1» начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Старкова.
По словам Старковой, безопасно купаться в Подмосковье можно только на пляжах, оборудованных в специально отведённых местах.
Ольга Старкова добавила, что начиная с июня Роспотребнадзор по Московской области будет еженедельно размещать информацию о разрешённых для купания пляжах на своём официальном сайте.
И ещё – подмосковное управление Роспотребнадзора, а также сами владельцы пляжей, должны на протяжении всего летнего сезона мониторить соответствие мест для купания санитарным нормам.
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«Работа только началась, поэтому пока у нас только восемь санитарно-эпидемиологических заключений. На сегодня к шести, выданным на территории Орехово-Зуевского городского округа, у нас прибавились две зоны, которые получили заключения о соответствии, – в Рузе и в Шатуре, обе – на базе санаторием. Но, думаю, с каждым днём их число будет нарастать. Работа продолжается. С начала жарких дней должны активизироваться владельцы пляжей. Им необходимо обращаться к нам за получением заключений на водоёмы, которые планируется использовать», – отметила собеседница «Радио 1».
По словам Старковой, безопасно купаться в Подмосковье можно только на пляжах, оборудованных в специально отведённых местах.
«Купаться в любом водоёме нельзя, так как это может привести к инфекционным и кишечным заболеваниям, аллергическим реакциям. Поэтому местные администрации определяют зоны отдыха, которые планируются к открытию. Выявляются владельцы, которые должны получить заключение. Но мы независимо от этого всё равно проводим мониторинг качества воды в местах, традиционно используемых населением, в течение всего купального сезона», – пояснила Старкова.Она добавила, что сотрудники надзорного ведомства в обязательном порядке проверяют качество воды, соответствие водоёма гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям. Также исследуется качество песка на пляже.
Ольга Старкова добавила, что начиная с июня Роспотребнадзор по Московской области будет еженедельно размещать информацию о разрешённых для купания пляжах на своём официальном сайте.
И ещё – подмосковное управление Роспотребнадзора, а также сами владельцы пляжей, должны на протяжении всего летнего сезона мониторить соответствие мест для купания санитарным нормам.
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Лора Луганская