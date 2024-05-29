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В Подмосковье в этом году рассчитывают открыть более 60 зон для купания

29 мая 2024, 16:16
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

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На территории Московской области в этом году планируют открыть более 60 проверенных зон для купания, как и в 2023-м.
Пока выдано восемь санитарно-эпидемиологических заключений, сообщила «Радио 1» начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Старкова.
«Работа только началась, поэтому пока у нас только восемь санитарно-эпидемиологических заключений. На сегодня к шести, выданным на территории Орехово-Зуевского городского округа, у нас прибавились две зоны, которые получили заключения о соответствии, – в Рузе и в Шатуре, обе – на базе санаторием. Но, думаю, с каждым днём их число будет нарастать. Работа продолжается. С начала жарких дней должны активизироваться владельцы пляжей. Им необходимо обращаться к нам за получением заключений на водоёмы, которые планируется использовать», – отметила собеседница «Радио 1».


По словам Старковой, безопасно купаться в Подмосковье можно только на пляжах, оборудованных в специально отведённых местах.
«Купаться в любом водоёме нельзя, так как это может привести к инфекционным и кишечным заболеваниям, аллергическим реакциям. Поэтому местные администрации определяют зоны отдыха, которые планируются к открытию. Выявляются владельцы, которые должны получить заключение. Но мы независимо от этого всё равно проводим мониторинг качества воды в местах, традиционно используемых населением, в течение всего купального сезона», – пояснила Старкова.
Она добавила, что сотрудники надзорного ведомства в обязательном порядке проверяют качество воды, соответствие водоёма гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям. Также исследуется качество песка на пляже.

Ольга Старкова добавила, что начиная с июня Роспотребнадзор по Московской области будет еженедельно размещать информацию о разрешённых для купания пляжах на своём официальном сайте.

И ещё – подмосковное управление Роспотребнадзора, а также сами владельцы пляжей, должны на протяжении всего летнего сезона мониторить соответствие мест для купания санитарным нормам.

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#московская область
В девяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные светофоры
29 мая 2024, 16:25

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожники отремонтировали светофоры в 9 округах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мониторинг состояния светофоров проводится для комфорта и безопасности участников дорожного движения.

«Отремонтировали светофоры на дорогах в д. Глухово и с. Дмитровское в г.о. Красногорске, на ул. Школьной в Серебряных Прудах, ул. Советской в Щёлкове, проспекте Мира во Фрязине, ул. Фрунзе в Ступине, Новом бульваре и Лихачёвском шоссе в Долгопрудном, ул. Пушкина в Луховицах и на ул. Жилинской в р.п. Андреевка г.о. Солнечногорска», — подчеркнули в министерстве.

Кроме этого, особое внимание в рамках мониторинга уделяется содержанию дорог и тротуаров, состоянию остановочных пунктов, дорожных знаков и светофоров.

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Актёра Алексея Панина* включили в список террористов
29 мая 2024, 15:50

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Росфинмониторинг внёс актёра Алексея Панина* в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Напомним, что в мае прошлого года в отношении Панина* было возбуждено уголовное дело за призывы в Сети к осуществлению террористической деятельности и нарушению территориальной целостности России. Тогда МВД РФ объявило его в розыск.

В феврале этого года Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал Панина* по делу об оправдании терроризма. Наказание будет исполнено в случае самостоятельного прибытия или депортации актёра в Россию.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
**признан Минюстом РФ иноагентом и Росфинмониторингом террористом и экстремистом
#актёр
#экстремизм
#терроризм
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Суд отказал Максиму Галкину* в исключении из перечня иноагентов
29 мая 2024, 15:50

Фото: istockphoto/Zolnierek

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу шоумена Максима Галкина*. Ранее он посчитал необоснованным отказ исключить его из реестра иноагентов.
Решением суда кассационная жалоба артиста оставлена без удовлетворения. Его обращение, в котором он указывал, что решение министерства юстиции признать его иноагентом является незаконным и необоснованным, рассматривала судебная коллегия.

Представитель пародиста Екатерина Зубань заявила, что решение министерства юстиции ущемляет права и свободы её клиента. Она указала, что Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика государственных органов, по её словам, не имеет отношения к политике.

Галкин* публично осудил спецоперацию в 2022 году и вместе с семьёй перебрался в Израиль. В сентябре того же года министерство юстиции РФ включило артиста в перечень иностранных агентов. С тех пор он выступает исключительно за пределами России.

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#израиль
#права
#отношения
#рф
#министерство
#суд
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Юрист Рудакова раскрыла, чего не имеют права делать проверяющие на ЕГЭ
29 мая 2024, 15:48

Фото: iStock/Ritthichai

Кандидат юридических наук Елена Рудакова заявила, что проверяющие на ЕГЭ не имеют права прикасаться к телу школьников и их личным вещам, обыскивать их.
Если эти пункты нарушаются, то можно жаловаться и привлекать виновников к статьям УК РФ, добавила специалист.

«Проверка перед ЕГЭ проводится только в целях безопасности. При допуске участников ЕГЭ в пункт проведения экзаменов организаторы напоминают, что надо сдать все запрещённые средства в специальные места или сопровождающему. К личным вещам участника экзамена, как и к нему самому, не прикасаются», — пояснила в беседе с Газета.ру Рудакова.

Она напомнила, что полномочия проверяющего действуют только в местах проведения экзамена и в даты, указанные в удостоверении общественного наблюдателя.

Ранее сообщалось, что появилось видео с камер наблюдения воронежской школы, где девушек заставляли снимать белье для прохода через рамку металлодетектора.

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#проверка
#школы
#егэ
#ук
#рф
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Свалку гробов с фамилиями погибших бойцов СВО нашли на кладбище под Челябинском
29 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

Свалку гробов и транспортировочных ящиков с фамилиями и другими данными погибших в ходе СВО военных нашли на кладбище в Челябинской области. Об этом сообщила в своих соцсетях журналистка Любовь Рудометова.
Она рассказала, что с ней связались две жительницы города Чебаркуль, мужья которых погибли на СВО. Они рассказали, что женщины приехали на кладбище, где похоронены из супруги, и обнаружили свалку из гробов и транспортировочных ящиков к ним. На них указаны фамилии, воинские звания и рода войск.

В месте, где была обнаружена свалка, хоронят бездомных. На место прибыли сотрудники военкомата, городского управления ЖКХ и подрядчика. Последний пообещал утилизировать фрагменты гробов и ящики.

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#военные
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#свалка
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Названы главные модные тренды лета-2024
Стилист Лисовец рекомендовал «хулиганские» аксессуары
29 мая 2024, 15:34

Фото: iStock/max-kegfire

Стилист Владислав Лисовец отметил, что этим летом основными модными трендами будут оголённое тело и «хулиганские» аксессуары.
Что касается последнего, то здесь имеются в виду украшения и предметы, которые абсолютно не вписываются в общий стиль.

«Самый главный тренд – это очень много голого тела. Открытые футболки, мини-юбки, совсем короткие шорты. Полупрозрачные и прозрачные ткани – это тоже абсолютный тренд. Но носить это нужно так, чтобы не превращаться в супероткровенную девушку. Если футболка прозрачная, то брюки должны быть абсолютно закрытыми, и наоборот», – объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Лисовец.

До этого бессменная солистка ансамбля «Золотое кольцо», народная артистка России Надежда Кадышева рассказала, что любит все свои концертные наряды и костюмы, которые созданы дизайнерами и художниками.

«Любимые все. В самом начале мы работали вместе с дизайнером Александрой Грузиновой. Ее почерк отличается любовью к глубоким народным традициям. В последнее время более осовремененные наряды для меня создаёт художник Кристофер Барковский», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Кадышева.

Ранее стилист-имиджмейкер Цветана Софронова рассказала, что в сезоне весна-лето 2024 года будут популярны огромные, вместительные, а также микромодели, плетеные варианты и сумки-ведра.

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#мода
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Путин освободит тяжелобольных осужденных
Путин подписал закон об освобождении тяжелобольных осужденных
29 мая 2024, 15:30

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Осужденных могут освободить от наказания по болезни. Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с частью второй статьи 81 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит немедленному исполнению», – сказано в документе.

Также закон вносит изменения, которые определяют, что, если тяжелобольной осужденный не может обратиться в суд самостоятельно, то представление об освобождении вносится либо начальником учреждения, либо органом, исполняющим наказание.

Ранее таким правом обладал только сам осужденный. Кроме того, раньше тяжелобольные заключенные не освобождались сразу после решения суда. Сначала должен был истечь срок, отведенный на апелляцию и рассмотрение судом апелляционной инстанции представления другой стороны.

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В Павловском Посаде на капитальный ремонт закрыли дворец культуры
29 мая 2024, 15:26

Фото: istockphoto / brizmaker

Дворец культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде закрывается на капитальный ремонт кровли. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
С 1 июня здание дворца культуры «Павлово-Покровский» будет закрыт для посещения из-за провдения капитального ремонта крыши.

«Все клубные формирования продолжают свою деятельность на базе других учреждений нашего города по прежнему расписанию. Народный коллектив ансамбль народной песни «Крутояр» и коллектив спутник «Ярок» будут размещены в парке «Дубрава» образцовый коллектив «Цирковая студия «Пилигрим» в ДК «Филимоновский», образцовый коллектив «Ансамбль эстрадного танца «Кредо» размещен в ДК «Большедворский»,спортивные танцы для взрослых будут проходить в Парке «Дубрава», — поделились в пресс-службе.

Информация об открытии Дворца культуры «Павлово-Покровский» будет размещена дополнительно в социальных сетях Администрации Павлово-Посадского городского округа.

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#капитальный ремонт
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Синоптик Шувалов рассказал, какая погода ждёт жителей московского региона
29 мая 2024, 15:15

Фото: iStock/lamyai

В столице с 29 по 30 мая ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов, объявлено штормовое предупреждение.
В беседе с «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какие погодные условия ждут жителей столичного региона в ближайшие дни.

«Жара в 30 градусов продержится до пятницы включительно, в субботу и воскресенье нас ждут ливневые дожди и грозы. Они придут во второй половине дня и собьют температуру, но не очень сильно. На выходных можно рассчитывать на 25 градусов, даже чуть выше. Но это даже благо, в условиях города 30 -- это испытание», — рассказал эксперт.

По словам специалиста, в настоящий момент погода сильно забежала вперёд, она превышает июльскую температуру на 2-3 градуса.

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