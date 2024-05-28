Жителям Подмосковья напомнили об опасности несанкционированных пляжей

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья об опасности несанкционированных пляжей. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Перед открытием пляжного сезона в региона особое внимание уделяется требованиям безопасности, а именно наличию границ пляжной зоны и буйков на воде, состоянию дна водоемов, готовности спасательных постов.
Сотрудники ведомства проводят патрулирование несанкционированных пляжей и информируют жителей о рисках и последствия выбора неподготовленных водоёмов.
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«Оборудованный пляж — это пригодная, удобная и безопасная для отдыха и купания территория.В местах для купаний точно нет водоворотов, воронок и сильного течения. Купание же в первом попавшемся водоеме, даже если выглядит он совершенно безопасно, может навредить здоровью. Помимо различных травмирующих предметов, находящихся на дне водоема, сама вода может не соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Поэтому следует задуматься о собственной безопасности и заранее узнать, где находится ближайший официальный пляж, чтобы не рисковать жизнью, купаясь в несанкционированных местах», — отметил замначальника Игорь Сорокин.
Сотрудники ведомства проводят патрулирование несанкционированных пляжей и информируют жителей о рисках и последствия выбора неподготовленных водоёмов.
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Мира Полтева