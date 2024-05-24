В Московской области пляжный сезон начнется 1 июня

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Через неделю на территории Московской области откроются зоны для пляжного отдыха. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В данный момент идут подготовительные работах на пляжных зонах отдыха в регионе.
По показателям прошлых лет самыми востребованными пляжами у жителей Подмосковья являются пляж у озера Сенеж в Солнечногорске, Новоалександрово в Мытищах, Волкуша в Лыткарино, Голубое озеро в Луховицах.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв посетил последний звонок в Реутове
Подмосковных автолюбителей предупредили о сезонном выходе лосей на дороги
От борщевика в этом году освободят около 500 га подмосковных лесов
«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое. В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды, из них 88 с купанием. Всего за прошлый сезон пляжи посетило более 849 тысяч человек», — поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.
По показателям прошлых лет самыми востребованными пляжами у жителей Подмосковья являются пляж у озера Сенеж в Солнечногорске, Новоалександрово в Мытищах, Волкуша в Лыткарино, Голубое озеро в Луховицах.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв посетил последний звонок в Реутове
Подмосковных автолюбителей предупредили о сезонном выходе лосей на дороги
От борщевика в этом году освободят около 500 га подмосковных лесов
Мира Полтева