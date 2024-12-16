Губернатор Воробьёв рассказал о помощи участникам СВО и их семьям в Подмосковье

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В Московской области несколько медицинских центров занимаются реабилитацией участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«По реабилитации у нас несколько центров. Они завязаны на протезирование, адаптацию и реабилитацию. Большой и заметный центр работает в Коломне. Общая реабилитация у нас – в «Ясенках», это Наро-Фоминский городской округ. Специалисты и сами ребята попросили построить там многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры. Кроме того, в сентябре мы построили по президентскому проекту большой центр для реабилитации слепоглухонемых. Есть ребята, которые нуждаются в адаптации после полученных ранений. Этот центр сегодня работает. Три месяца, как мы его открыли, и ребята получают там все необходимые навыки для профессии и просто для жизни», – сказал губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».Воробьёв добавил, что тема помощи участникам СВО и их семьям очень важна и чувствительна. Власти Подмосковья стараются уделять этому внимание.
«Самое важная сегодня для каждой семьи, для всей нашей страны тема – специальная военная операция. В Московской области всегда было большое количество специальных высокопрофессиональных подразделений. Многие ребята ушли служить по контракту. Всё это требует от нас заметного внимания. Их дети, родители, жёны нуждаются в помощи в разных ситуациях. И мы стараемся помогать им в рамках Фонда «Защитники Отечества». На каждой территории у нас есть закреплённые за семьями люди, которые их сопровождают. Мы приняли важные решения по бесплатным детским кружкам, освобождению от транспортного налога. Это системные решения, но есть всегда решения индивидуальные», – добавил глава региона.Воробьёв напомнил, что дети участников СВО отдыхают в оздоровительном лагере «Литвиново». Это пять больших смен. Дети общаются, посещают интересные познавательные мероприятия.
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Лора Луганская