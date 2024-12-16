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Губернатор Воробьёв рассказал о помощи участникам СВО и их семьям в Подмосковье

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

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В Московской области несколько медицинских центров занимаются реабилитацией участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«По реабилитации у нас несколько центров. Они завязаны на протезирование, адаптацию и реабилитацию. Большой и заметный центр работает в Коломне. Общая реабилитация у нас – в «Ясенках», это Наро-Фоминский городской округ. Специалисты и сами ребята попросили построить там многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры. Кроме того, в сентябре мы построили по президентскому проекту большой центр для реабилитации слепоглухонемых. Есть ребята, которые нуждаются в адаптации после полученных ранений. Этот центр сегодня работает. Три месяца, как мы его открыли, и ребята получают там все необходимые навыки для профессии и просто для жизни», – сказал губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».
Воробьёв добавил, что тема помощи участникам СВО и их семьям очень важна и чувствительна. Власти Подмосковья стараются уделять этому внимание.


«Самое важная сегодня для каждой семьи, для всей нашей страны тема – специальная военная операция. В Московской области всегда было большое количество специальных высокопрофессиональных подразделений. Многие ребята ушли служить по контракту. Всё это требует от нас заметного внимания. Их дети, родители, жёны нуждаются в помощи в разных ситуациях. И мы стараемся помогать им в рамках Фонда «Защитники Отечества». На каждой территории у нас есть закреплённые за семьями люди, которые их сопровождают. Мы приняли важные решения по бесплатным детским кружкам, освобождению от транспортного налога. Это системные решения, но есть всегда решения индивидуальные», – добавил глава региона.
Воробьёв напомнил, что дети участников СВО отдыхают в оздоровительном лагере «Литвиново». Это пять больших смен. Дети общаются, посещают интересные познавательные мероприятия.

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#губернатор
#андрей воробьёв
Шольц сделал очередное заявление об отправке военных и Taurus на Украину
Шольц: ФРГ не будет помогать Украине в ущерб своей безопасности
16 декабря 2024, 16:27

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не отправит на Украину свои войска и дальнобойные ракеты Taurus, пока он занимает свой пост. Об этом он говорил в преддверии предстоящего в бундестаге голосования по вотуму доверия, которое состоится 16 декабря.
«Мы не делаем ничего, что ставит под угрозу нашу собственную безопасность, и поэтому мы не поставляем Украине никаких крылатых ракет. Это оружие с дальним радиусом действия, которое может применяться глубоко в Россию», — заявил Шольц.

Он также подчеркнул, что Германия не отправит на Украину свои войска, пока он является канцлером страны.

Шольц пояснил, что немцев беспокоит вопрос поддержки Украины, отметив, что Германия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву.

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«Бомбить по хатам»: Военэксперт Баранец назвал самый горячий район на СВО в текущий момент
Военэксперт Баранец: в Курской области ВСУ обложились плотными минными полями
16 декабря 2024, 16:06

Фото: iStock/zim286

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 450 бойцов за сутки в Курской области, сообщило Минобороны РФ.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что Курская область — самая горячая точка на территории России в текущий момент.

«Уже сколько месяцев прошло, из 28 оккупированных врагом населённых пунктов ВС РФ освободило примерно 20. Противник держится очень серьёзно, играя в свою "любимую игру"», — сообщил военный обозреватель.

По его словам, ВСУ отправляет в Курск тяжёлую технику и таким образом затрудняет российской армии выполнять задачи.

«Ведь не будем же мы бомбить по хатам, где сидят старики и женщины. Рядом под окном у этой хаты стоит украинская пушка или танк. Это одна из серьёзных проблем. Кроме того, противник обложился плотными минными полями, и к нему подобраться тяжело, тем более, если выпал снег. У нас есть специальная инженерная техника, которая помогает искать мины под снегом, но на такой широкий фронт их пока маловато, поэтому приходится ждать», — сказал Баранец.

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ВС РФ освободили более 180 населённых пунктов в зоне СВО в 2024 году

Бойцы группировки «Восток» ликвидировали в зоне спецоперации танк Leopard ВСУ
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#курская область
#война
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#военная техника
#военные
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Группировка «Восток» продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ
ВСУ потеряли 189 военных и танк Leopard в зоне действий группировки «Восток»
16 декабря 2024, 15:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвигаться вглубь обороны украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что бойцы подразделения нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады террористической обороны около населённых пунктов Разлив, Зеленое поле и Времевка в ДНР.

Кроме того, были отражены три контратаки украинских штурмовых групп.

За минувшие сутки украинская армия потеряла до 185 военных, немецкий танк Leopard, гаубицу М777 производства США, боевую машину пехоты и иную технику.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин сообщил, что в 2024 году ВС РФ освободили 189 населённых пунктов в зоне СВО.

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#сво
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В Курской области при атаке беспилотника ВСУ погиб мирный житель
16 декабря 2024, 15:47

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на автодороге Обоянь – Суджа (на участке дороги от посёлка Коммунар до села Белица) в Курской области. Об этом сообщил глава Беловского района Николай Волобуев.
«Данная дорога находится под обстрелами дронов. К сожалению, погиб мирный житель, который проезжал по данной автомобильной дороге на мотороллере "Муравей"», –написал Волобуев в своём Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе итогового заседания коллегии Минобороны РФ заявил, что российские войска освободили 189 населённых пунктов в зоне СВО в 2024 году.

Глава государства поблагодарил военных, которые стойко и самоотверженно сражаются в зоне боевых действий, личный состав Минобороны, Росгвардии, спецслужб и иных силовых структур.

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#сво
#всу
#вс рф
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#курская область
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Путин заявил о переломе ситуации на поле боя в зоне СВО
16 декабря 2024, 15:39

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что на линии боевого столкновения в зоне спецоперации произошел перелом. Об этом он говорил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы», — заявил российский лидер.

По словам Путина, киевские власти, в конечном итоге, сбегут за границу. Он подчеркнул, что Россия не воюет с украинским народом, а противостоит неонацистскому режиму в Киеве, который уже утрачивает признаки государственности.

Тем временем министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские силы в ходе СВО освободили почти четыре с половиной тысячи квадратных километров в 2024 году.

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#россия
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#сво
#всу
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На Украине Владимиру Зеленскому вынесли приговор
Журналистка Панченко: женщины на Украине не простят Зеленскому мобилизацию
16 декабря 2024, 15:25

Фото: iStock/reflection_art

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что женщины на Украине не простят Владимира Зеленского за мобилизацию. Об этом она написала в соцсети X.
Панченко отметила, что каждый день украинки сражаются с комиссарами за свободу своих мужчин и что женщины никогда не простят Зеленского. В публикации она представила кадры, на которых женщина бросается с кулаками на сотрудников ТЦК, которые затолкнули мужчину в машину.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#наемники
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Путин раскрыл информацию о том, куда в конечном итоге могут сбежать киевские власти
Путин: киевские власти, в конечном итоге, сбегут за границу
16 декабря 2024, 15:00

Президент РФ Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сообщил, что киевские власти, в конечном итоге, сбегут за границу. С таким заявлением он выступил на коллегии Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Напомним, что президент РФ участвует в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, которое проходит в Национальном центре управления обороной России.

«Сегодня в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооружённых Сил», — сказал глава государства.

Помимо этого, он выразил мнение, что все беды Украины и России начались после «антиконституционного переворота» в Киеве, который, как считает Путин, привел к утрате признаков государственности нынешним украинским режимом. Путин также подчеркнул, что Россия не ведет войну с украинским народом, а противостоит неонацистскому режиму в Киеве.

Кроме того, Путин указал на отсутствие в Конституции Украины механизмов для продления президентской власти, заявив, что ссылки на военное положение не имеют значения в данном контексте.

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#россия
#президент
#сво
#всу
#вс рф
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Режиссёр Бортко представил три сценария завершения СВО
16 декабря 2024, 14:55

Владимир Бортко (фото: РИА Новости)

Режиссёр Владимир Бортко рассказал о трёх наиболее вероятных сценариях завершения спецоперации на Украине.
Он подчеркнул, что активное продвижение российских военных и победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который обещает завершить конфликт, указывают на скорый конец СВО. Режиссёр убеждён, что Украина в любом случае потерпит поражение, однако варианты исхода конфликта могут быть разными.

Первый расклад предполагает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения. На таком варианте настаивает команда Дональда Трампа, однако Россия не поддерживает такой исход.

Второй вариант подразумевает заключение договора, по которому будет произведён формальный переход всей Украины под контроль России с возможностью для США пользоваться украинскими ресурсами. На таких условиях конфликт можно завершить прямо сейчас, однако это снова не соответствует интересам России, подчеркнул режиссёр в беседе с «Царьградом».

Наиболее вероятным сценарием, по мнению Бортко, является возвращение Россией областей, которые по Конституции уже входят в её состав.

Москва не согласится на остановку конфликта, а занятие всей территории Украины пока не под силу ВС РФ. Это означает, что мир наступит после занятия областей, уже включённых в состав России Конституцией, заключил деятель культуры.

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#россия
#сво
#украина
#конфликт
#победа
#режиссёр
#мир
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В зоне СВО ВС РФ контролируют теперь почти 4,5 тысячи квадратных километров — Белоусов
МО: Около 4,5 тысячи квадратных километров в зоне СВО теперь под контролем ВС РФ
16 декабря 2024, 14:44

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Вооружённые силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции освободили почти четыре с половиной тысячи квадратных километров в 2024 году. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
В ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства он также уточнил, что украинские боевики теперь контролируют менее одного процента территории Луганской Народной Республики. Глава Минобороны признал, что пока ещё порядка 25-30% Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей находятся под контролем ВСУ.

«Но это временно», — со спокойной уверенностью сказал Белоусов.

Он также добавил, что в текущем году в зоне СВО было уничтожено свыше 58 тысяч единиц оружия и боевой техники противника. Среди этого количества около 18 тысяч единиц были иностранного производства, отметил министр.

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