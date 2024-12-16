В Подмосковье завершается приём заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело»

Фото: пресс-служба МИСК МО
Премия губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело», направленная на поддержку и развитие социальных инициатив и проектов, проводится в регионе в 12-й раз, приём заявок завершится 17 декабря, сообщает пресс-служба МИСК региона.
«В настоящее время на премию подано 670 заявок, число людей, вовлечённых в эти проекты, составило почти 7,5 тыс. Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте премия-мырядом.рф, заполнить онлайн-анкету, подробно описать проект и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.Отмечается, что целью проекта является поддержка участников СВО и членов их семей, социально значимых подмосковных проектов, реализующихся на территории Подмосковья, а также сохранение и укрепление территориальной целостности и суверенитета России.
Премия будет присуждаться в двух номинациях: «Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК». Вторая номинация введена специально для тех, кто своими руками делает элементы вооружения и экипировки для российских военных.
Призовой фонд премии в этом году составляет 80 млн рублей, награды получат 70 победителей.
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