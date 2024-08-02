В подмосковном мусороперерабатывающем комплексе спасли выброшенного котёнка

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Сотрудники мусороперерабатывающего комплекса в подмосковном Егорьевске спасли выброшенного котёнка. Об этой истории рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Во время утреннего обхода сотрудники нашли чёрный пакет, из которого доносился слабый писк. Открыв его, они обнаружили крошечного трёхцветного котенка, который выглядел испуганным и беззащитным. Вероятно, его выбросили как ненужную вещь жители близлежащих домов. Работники комплекса не остались равнодушными – они быстро отогрели, накормили и вымыли животное», – отметили в ведомстве.Там добавили, что с котёнком всё хорошо. Сейчас он ищет дом, где его будут любить и заботиться.
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Лора Луганская