В Подмосковье в «красивую» дату поженились порядка 600 пар

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области в «красивую» дату 8 августа зарегистрировали брак около 600 пар. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«08.08.2024 – одна из красивых дат. Цифра 8 означает знак бесконечности. Такие даты пользуются особым спросом. В Подмосковье сегодня поженились порядка 600 пар, парки региона выбрали почти 30», – сказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.В министерстве спрогнозировали, что свадебный бум придется в регионе на 24 августа – зеркальную дату. В регионе планируют оформить брак свыше 700 пар.
В ведомстве напомнили, что летний свадебный сезон подходит к концу, но у ещё пар есть возможность организовать регистрацию брака на свежем воздухе. Площадку можно выбрать на портале или пригласить регистратора на свою. Достаточно заполнить форму обратной связи, и специалист перезвонит в течение 15 минут.
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Лора Луганская