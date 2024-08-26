В Подмосковье протестировали более 88% тепловых сетей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Проверка тепловых сетей перед началом отопительного сезона проводится в Московской области, в настоящее время протестировано уже свыше 88% труб теплотрасс общей протяжённостью более 9 тысяч километров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Гидравлические испытания провели уже на 9348 километрах тепловых сетей в 57 городских округах региона, в результате проверок было обнаружено 1343 утечки», — говорится в сообщении.Отмечается, что при выявлении утечек назначаются ремонтные работы, после которых проводятся повторные испытания.
«Подготовка к отопительному сезону является задачей первостепенной важности. Проверка надёжности тепловых сетей позволяет нам выявить и оперативно устранить потенциальные проблемы, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей Подмосковья», — отметил глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.На сегодняшний лень проверка теплосетей полностью завершена в 27 округах Подмосковья. В остальных работы продолжаются.
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