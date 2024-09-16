В Подмосковье в преддверии зимы стартуют пробные топки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области с 16 сентября начинаются пробные топки на объектах теплоснабжения. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Хромушин.
«Начинается поочерёдный запуск каждого котла. Перед этим проходит проверка исправности газового оборудования, циркуляции насосов котлов. По результатам пробных топок составляются акты, и мы понимаем, что котёл запустился, работает как надо. По нашему нормативному документу с 15 сентября все магистральные сети должны быть заполнены теплоносителем под давлением и находиться в таком состоянии непосредственно до запуска котельных», – пояснил Хромушин в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.На совещании стало известно, что подготовку многоквартирных домов Подмосковья к отопительному сезону должны закончить в октябре.
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Лора Луганская