В Московской области строится ЖК «Легенда Коренёво»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В городском округе Люберцы строится жилой комплекс «Легенда Коренёво».
Компания ООО СЗ «Коренево Девелопмент» планирует возвести жилье и социальную инфраструктуру: школу на 500 учеников, детский сад для 120 малышей и торгово-развлекательный центр.
В корпусе №1 завершено бетонирование и армирование вертикальных конструкций и перекрытий первых трёх этажей.
В корпусе №2 завершён процесс армирования и бетонирования вертикальных конструкций и плит перекрытия подвального этажа. Сейчас проводятся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций шестого этажа, а также выполнена обратная засыпка пазух котлована и начаты работы по обустройству входов в подвал.
В корпусе №3 проведены работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций и плит перекрытия с первого по пятый этаж, а также завершена работа по армированию и бетонированию плиты перекрытия пятого этажа в секциях один и два. В настоящее время продолжаются работы по обратной засыпке пазух котлована и обустройству входов в подвал.
В корпусе №4 завершены работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций с первого по четвёртый этаж, и сейчас проводятся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций четвёртого этажа в секции один.
В корпусе №5 проведены работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций с первого по третий этаж, а также завершена работа по армированию и бетонированию плиты перекрытия второго этажа в секции два. В настоящее время проводятся работы по армированию плиты перекрытия второго этажа первой секции.
ЖК «Легенда Коренёво» — это современный жилой комплекс комфорт-класса, строящийся рядом с Егорьевским шоссе в посёлке Красково. На первых этажах зданий разместятся коммерческие помещения, детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и парковка на более чем 600 машино-мест.
Застройщики ПИК,«Группа "Самолёт"», «Гранель» и ФСК и другие компании также возводят комфортные жилые кварталы в рамках комплексного развития территорий с необходимой инфраструктурой.
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