В подмосковном селе Черкизово построят котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную планируется построить в селе Черкизово городского округа Коломна, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить блочно-модульную котельную и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 47 миллионов 99 тысяч 32 рубля 73 копейки, заявки принимаются до 19 сентября. Работы будут финансироваться из бюджетов Подмосковья и округа Коломна.
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Лев Каштанов