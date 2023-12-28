В Московской области в уходящем году установили 20 тыс обзорных видеокамер

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Система «Безопасный регион» включает в себя 131 тысячу камер, расположенных в муниципальных образованиях Московской области. Обзорные камеры устанавливаются в разных местах: подъезды многоквартирных домов, места с большим скоплением людей, дворы, парки, пешеходные переходы, крупные дорожные развязки и перекрестки.
Места размещения камер определяются межведомственными рабочими группами, действующими в каждом городском округе. Они учитывают анализ ситуации и рекомендации правоохранительных органов.
«В 2023 году было раскрыто более 3,5 тысячи преступлений благодаря использованию системы «Безопасный регион". Видеокамеры являются незаменимым средством в противостоянии преступности, они помогают определить личность нарушителей закона и собрать необходимые доказательства для проведения следственных мероприятий,» – пояснил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасёв.
Видеозаписи позволяют установить не только время и место совершения преступления, но и последовательность действий преступника. Кроме того, использование видеозаписей в качестве доказательств может также служить профилактической мерой, предотвращая будущие преступления.
Чтобы принять участие в развитии системы видеонаблюдения в своем городском округе, Вы можете обратиться в местную администрацию. Также на портале Добродел ежегодно проводится голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе», в рамках которого есть возможность проголосовать за адрес, где необходимо установить видеокамеру. В 2023 году голосование уже завершено, но Вы можете принять участие в следующем году.Читайте также:
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