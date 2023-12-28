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В Московской области в уходящем году установили 20 тыс обзорных видеокамер

28 декабря 2023, 20:38
Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В 2023 году в Подмосковье установлено более 20 тысяч видеокамер системы «Безопасный регион». Среди них - 7 565 камер в подъездах многоквартирных домов и 12 870 камер в местах массового пребывания людей.

Система «Безопасный регион» включает в себя 131 тысячу камер, расположенных в муниципальных образованиях Московской области. Обзорные камеры устанавливаются в разных местах: подъезды многоквартирных домов, места с большим скоплением людей, дворы, парки, пешеходные переходы, крупные дорожные развязки и перекрестки.

Места размещения камер определяются межведомственными рабочими группами, действующими в каждом городском округе. Они учитывают анализ ситуации и рекомендации правоохранительных органов.


«В 2023 году было раскрыто более 3,5 тысячи преступлений благодаря использованию системы «Безопасный регион". Видеокамеры являются незаменимым средством в противостоянии преступности, они помогают определить личность нарушителей закона и собрать необходимые доказательства для проведения следственных мероприятий,» – пояснил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасёв.

Видеозаписи позволяют установить не только время и место совершения преступления, но и последовательность действий преступника. Кроме того, использование видеозаписей в качестве доказательств может также служить профилактической мерой, предотвращая будущие преступления.

Чтобы принять участие в развитии системы видеонаблюдения в своем городском округе, Вы можете обратиться в местную администрацию. Также на портале Добродел ежегодно проводится голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе», в рамках которого есть возможность проголосовать за адрес, где необходимо установить видеокамеру. В 2023 году голосование уже завершено, но Вы можете принять участие в следующем году.

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«Самую ГУСТую и нарядную ёлку» украсили жители Дмитровского округа
28 декабря 2023, 21:05

Фото: пресс-служба ГУСТ МОгуст

Дворы жителей села Подъячево и деревни Целеево Дмитровского городского округа выиграли в ежегодном конкурсе Главного управления содержания территорий Московской области «Самая ГУСТая и нарядная ёлка». Им подарили новогодние украшения и фейерверки, сообщили в пресс-службе ГУСТ.
Жители села Подъячева рассказали, что два года назад им пришла идея установить пышную и красивую ёлку подарив радость детям и жителям соседних поселений. С тех пор ежегодно они собираются вместе, чтобы украсить новогоднее дерево на центральной площади, а затем провести новогоднюю ночь у ёлки.

Как рассказали в ГУСТ, условия конкурса были простыми. Новогодний символ должен находиться на придомовой территории, украсить его должны были жители прилегающих домов. Также необходимо было предоставить три фотографии и написать короткое эссе.

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Карты «Тройка» в Подмосковье продают уже более чем 260 отделений Сбера
28 декабря 2023, 20:54

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Купить транспортные карты «Тройка» в Московской области можно в 262 отделениях Сбера, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Такая возможность появилась у жителей региона год назад. За это время число отделений в Подмосковье увеличилось более чем в три раза – сначала их было 77.
Благодаря расширению сети точек продаж пассажиры городского транспорта могут покупать и пополнять «Тройки» там, где им удобно. Более 35 тыс карт «Тройка» реализовано в отделениях Сбера в Московской области с момента запуска проекта в декабре прошлого года. Список адресов отделений можно найти по ссылке.
«Мы видим рост популярности этого способа оплаты в автобусах Подмосковья. Ежедневно «Тройками» оплачивают проезд более 125 тыс пассажиров», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Карта «Тройка» – удобный и современный билетный носитель для оплаты проезда. Средства на ней хранятся в течение пяти лет с момента последнего использования.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся опытом запуска современной билетной системы. Москва и Московская область – единый регион с точки зрения транспорта, поэтому пассажирам удобно использовать карту «Тройка» для оплаты проезда. Благодаря совместному проекту Сбера и СберТройки за год число точек продаж транспортной карты в Подмосковье увеличилось втрое», – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Компания СберТройка запустила возможность оплаты проезда картой «Тройка» в Московской области в феврале 2021 года. А весной 2022-го карту начали принимать на всех маршрутах и во всём городском транспорте региона.

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Автоэксперт Сажин выразил скепсис к продлению срока водительских прав на 20 лет
28 декабря 2023, 19:54

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Автоэксперт Владимир Сажин отрицательно отнёсся к инициативе о продлении срока водительских прав на 20 лет
По его мнению, такая инициатива трудно реализуема, поскольку механизм её не совсем понятен.

«Это будут какие-то добропорядочные водители, которые не нарушают ПДД на протяжении 20 лет? За двадцать лет может случиться всё что угодно. А если он уже через два года стал вести себя на дороге плохо? У него что, заберут 20-летнее водительское? Как этому товарищу будут ограничивать право управления транспортным средством?» — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Однако, он отметил и позитивные стороны такого продления. Так, по его словам, идея является хорошей, поскольку сможет освободить водителей от замены удостоверения.

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#право
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Юрист Соловьёв: Новогодние шумные гулянья ненаказуемы
28 декабря 2023, 19:28

Фото: istockphoto.com/Md Amirul Islam

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что законы о тишине в разных регионах допускают шумные гулянья в новогоднюю ночь.
Он напомнил, что единого закона о тишине в РФ нет, а региональные имеют свои особенности.

«Практически все они исключают новогоднюю ночь из перечня тех, во время которых необходимо соблюдать тишину. Продолжительные шумные гулянья в это время действительно ненаказуемы. Отдельный вопрос — фейерверки. В некоторых областях, в силу приграничного положения, их запуск запрещён. Также есть и другие субъекты федерации, где введено особое положение», — разъяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьёв.

Юрист рекомендовал перед покупкой фейерверков узнать, где и как их разрешено использовать.

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В Подольске учёные приступили к паспортизации ценных осетровых рыб
28 декабря 2023, 19:17

Фото: Мария Андрюхина

Учёные Федерального исследовательского центра животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста в Подольске – приступили к разработке генетической паспортизации осетровых рыб. Это нужно для сохранения популяций таких ценных видов рыб, как стерлядь и сибирский осётр.
Также паспортизация необходима для повышения продуктивности одомашненных форм осетровых и для того, чтобы в аквахозяйствах, которые занимаются их выращиванием, не скрещивали родственные особи.
«Мы работаем с молекулярными маркерами. Они обладают высоким разнообразием за счёт внутренней структуры. Это позволяет определить родство. Уже сделали пробную систему, провели её первичную апробацию. Пока у нас всё получается», – рассказал научный сотрудник лаборатории генетических технологий в агро- и аквахозяйстве центра Николай Бардуков.
Также с помощью паспортизации учёные смогут оценить генетическое разнообразие осетровых. Это важно для племенной работы и в работе по возобновлению популяций, поскольку позволит избежать неблагоприятных скрещиваний – например, с гибридными рыбами, у которых в природе снижена жизнеспособность.

Бардуков отметил, что сейчас в природе многие виды осетровых находятся на грани полного вымирания. Поэтому нужно стараться, чтобы генетический профиль, который получается вывести в хозяйстве, был приближен к природному, более приспособленному к естественным условиям типу.

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#подольск
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Почта России рассказала, где жители Подмосковья могут отправить письмо Деду Морозу
28 декабря 2023, 19:02

Фото: пресс-служба Почты России

В Подмосковье новогодние почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу установлены в 16 почтовых отделениях и во многих других местах. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России.
«Праздничная почта работает в 16 почтовых отделениях городских округов, а также на городских культурных площадках: в музеях, выставочных центрах, на центральных площадях – например, в музее-заповеднике «Архангельское», в МЕГЕ Химки и в «Пряничном трамвае» в Коломне», – говорится в сообщении.
В Москве ящики для писем Деду Морозу можно найти в почтовых отделениях на улицах Мясницкой, д. 26А, Никольской, д. 7-9, в туристических инфоцентрах Москвы на Тверской площади, в парке «Зарядье», на Северном и Южном речных вокзалах, а также в мобильном инфоцентре на Манежной площади.

Помимо этого, почта Деда Мороза работает в парках, в ЦДМ на Лубянке, в терминалах «Аэроэкспресс». Опустить письмо новогоднему волшебнику или отправить открытку можно на 24 станциях метро на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах.

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В Китае приобрели популярность пластические операции для кошек и собак
28 декабря 2023, 18:48

Фото: istockphoto/YanaVasileva

В Китае стали популярны пластические операции для домашних питомцев.
South China Morning Post пишет, что появилась мода на «уши Микки Мауса». Во время данной процедуры форму ушей кошек и собак изменяют, делая их более круглыми. Клиники в провинции Чунцин проводят акции, которые предлагают оплатить процедуру для нескольких питомцев сразу.

Стоимость операции примерно 300 юаней (около 4 тысяч рублей). Процедура состоит из двух частей. В начале вводится анестезия, потом удаляется часть тканей ушей. На это тратится примерно полчаса. Во время второй части хирург придает ушам нужную форму.

Профессиональные ветеринары и китайские защитники животных против таких операций, причиняющих животным боль и стресс. Также из-за изменения естественной формы ушей питомцы могут расчесывать их, причинив себе страдания.

При этом законом не запрещает проводить домашним питомцам пластические операции. Клиники в больших городах не оказывают таких услуг. Зачастую их рекламу можно встретить в питомниках.

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#ветеринары
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Юрист Ситдикова заявила о возможности разблокировки сайта Киркорова
28 декабря 2023, 18:33

Фото: istockphoto.com/Galeanu Mihai

Юрист Виктория Ситдикова заявила, что сайт российского певца Филиппа Киркорова может быть разблокирован помощью нового провайдера, который согласится транслировать публикуемую на веб-странице информацию.
При этом, она отметила, что провайдер может даже проверять информацию сайта на предмет чего-либо запрещённого.

«Для того, чтобы восстановить доступ к сайту и снова дублировать какую-то на нем информацию, нужно будет перезаключать договор с другим провайдером, который согласится транслировать то, что он публикует на своем сайте. Либо провайдер, с которым сейчас заключен договор, предъявит к нему какие-то определенные требования для устранения спорных моментов на его сайте. Всё это происходит по согласованию с гражданином, чтобы сайт в дальнейшем функционировал без какой-либо лишней информации», — пояснила в беседе с NEWS.ru юрист.

Она напомнила, что заблокировал сайт именно провайдер.

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Украина может стать страной с самой низкой рождаемостью в мире
El Pais: Украина может стать страной с самым низким уровнем рождаемости в мире
28 декабря 2023, 18:19

Фото: iStock/Alona Siniehina

Украина в текущем году может стать страной, в которой зафиксирована самая низкая рождаемость в мире. Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на отчет Объединенного исследовательского центра, агентства Европейской комиссии.
Согласно сообщению, в 2023 году на одну женщину приходится всего 0,7 рожденных ребенка. Тогда как нормальный показатель воспроизводства населения считается два ребенка на одну женщину. Таким образом, на шесть взрослых людей приходится всего два ребенка. А это в три раза меньше показателя.

При этом уточняется, что Украина и до начала российской специальной операции находилась в самом низу списка по количеству рождаемости. Тогда на одну женщину приходилось 1,2 ребенка. При этом в текущем году страна может занять самое последнее место.

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