В Подмосковье в течение недели будут проверять водителей автобусов

Фото: пресс-служба ГАИ МО
В Московской области с 16 по 22 декабря проводят профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
«Цель мероприятия – снижение аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением юрлицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при пассажирских перевозках, а также пресечение нарушений требований ПДД водителями пассажирского транспорта», – говорится в сообщении.В нём также сказано, что особое внимание уделят соблюдению водителями режима труда и отдыха, технической исправности автобусов и профилактике нарушений правил дорожного движения при перевозке пассажиров.
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Лора Луганская