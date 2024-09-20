Появились кадры пожара на кабельном заводе в Подольске

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Telegram-канал SHOT опубликовал кадры пожара на кабельном заводе в Подольске.
Уточняется, что огонь охватил 3, 4 этажи и кровлю здания завода. Эвакуировано 30 человек.
Согласно предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания выясняются.
Предприятие производит кабели повышенной гибкости, бронированные кабели, а также низкотоксичные кабели для социальных объектов.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл на территории Свердловского участкового лесничества — в одном километре от деревни Соколово городского округа Щёлково. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания выясняются.
Предприятие производит кабели повышенной гибкости, бронированные кабели, а также низкотоксичные кабели для социальных объектов.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл на территории Свердловского участкового лесничества — в одном километре от деревни Соколово городского округа Щёлково. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова