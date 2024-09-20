Пожар на складе в Подмосковье локализован на площади 4 200 квадратных метров

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В подмосковной деревне Апаринки пожар, начавшийся на складе, был локализован на площади 4 200 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«Огнеборцы МЧС России локализовали возгорание. Площадь пожара составляет 4 200 квадратных метров», – говорится в официальном сообщении. В результате инцидента у здания частично обрушилась кровля.Пожар вспыхнул ночью 20 сентября и распространился на складе, где хранились матрасы, подушки и одеяла. Изначально площадь пожара составляла 5 000 квадратных метров.
Спасательные работы осложнились сильным задымлением, в тушении пожара были задействованы 65 человек и 22 единицы техники. Группировка сил продолжает работать для полного устранения огня.
Напомним, в деревне Апаринки вспыхнул крупный пожар, который охватил площадь в 5 000 квадратных метров. Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают более 40 специалистов и задействовано 14 единиц техники. Силы и средства для тушения огня продолжают наращиваться, чтобы справиться с возгоранием.
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