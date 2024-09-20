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В Подольске на производстве произошел пожар. Возгорание охватило площадь в 3,6 тысячи квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Сообщается, что инцидент произошел по адресу улица Бронницкая, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые начали борьбу с огнем.
В настоящее время информации о пострадавших нет. Специалисты работают над ликвидацией возгорания и выяснением причин происшествия.
Ранее сообщалось, что на территории Свердловского участкового лесничества — в одном километре от деревни Соколово городского округа Щёлково произошел пожар. Отмечается, что он был низовым и произошёл из-за действий человека.
До этого стало известно, что в подмосковной деревне Апаринки пожар, начавшийся на складе, был локализован на площади 4 200 квадратных метров.
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В настоящее время информации о пострадавших нет. Специалисты работают над ликвидацией возгорания и выяснением причин происшествия.
Ранее сообщалось, что на территории Свердловского участкового лесничества — в одном километре от деревни Соколово городского округа Щёлково произошел пожар. Отмечается, что он был низовым и произошёл из-за действий человека.
До этого стало известно, что в подмосковной деревне Апаринки пожар, начавшийся на складе, был локализован на площади 4 200 квадратных метров.
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Дарья Осипова