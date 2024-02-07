В Подмосковье в январе обнаружили более 1,6 тыс. вандальных граффити

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«В январе было выявлено 1642 случая незаконного нанесения граффити, 1308 из которых обнаружили благодаря мобильным комплексам с ИИ, патрулирующим территории. Еще 334 нарушения зафиксировали инспекторы, председатели многоквартирных домов и камеры системы «Безопасный регион», — цитируются в сообщении слова главы ведомства Светланы Аиповой.С нелегальными граффити в регионе борются по-разному: в зависимости от использованных материалов и поверхностей, их или смывают, или закрашивают подходящей по цвету краской.
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