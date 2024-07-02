Жительница Озёр поблагодарили работников Мособлпожспаса за спасение кошки

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса получили письмо от жительницы деревни Полурядинки близ города Озёры. Она поблагодарила сотрудников за спасение питомца, сообщили в пресс-службе ведомства.
«На вызов в деревню огнеборцы выезжали вечером 26 июня. С просьбой о помощи позвонила хозяйка кошки. Она сообщила, что бедолага забралась на дерево и сидит там уже три дня, боясь спуститься. Прибыв на место, пожарные обнаружили животное на самой верхушке сосны. Выдвижная лестница до него не доставала, и было решено залезть на дерево обычным способом», – рассказал замначальника 321-й пожарно-спасательной части Сергей Платонов.Сделать это попытался командир отделения Анатолий Зинович, но тонкие ветки не позволили ему подойти к кошке, и та осталась сидеть на месте.
«Тогда пожарные предложили хозяйке старый дедовский способ – согнать хвостатую струей воды из лафетного ствола. Они объяснили, что кошки способны, даже падая даже с большой высоты, приземляться на лапы без повреждений. Хозяйка согласилась, и вскоре, не имея сил сопротивляться напору воды, питомец был вынужден спуститься», – пояснил Платонов.
«Выражаю благодарность пожарным города Озёры за добросовестную и результативную работу, высокий профессионализм, проявленный при спасении нашей кошечки, которая сидела на самой макушке высокой ёлки. Отдельное спасибо бесстрашному спасателю Анатолию Зиновичу», – написала женщина.Она пожелала работникам Мособлпожспаса здоровья и успехов в их благородном труде.
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Лора Луганская