Жительница Озёр поблагодарили работников Мособлпожспаса за спасение кошки

Замоскворецкий суд Москвы заключили под стражу четырех обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти. Об аресте фигурантов сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в госоргане. Поиск других участников еще продолжается.