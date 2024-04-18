В Подмосковье выбрали лучшего специалиста МФЦ

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Итоги десятого конкурса «Лучший универсальный специалист МФЦ» подвели в Московской области, победителем стал сотрудник Многофункционального центра Орехово-Зуевского городского округа Кирилл Горбунов, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, ИТ и связи.
«Конкурс по выбору лучшего специалиста МФЦ проводится в Московской области в десятый раз. В этом году в нём приняли участие 34 сотрудника центров «Мои Документы». Кирилл Горбунов из Орехово-Зуева успешно прошёл все этапы конкурса и одержал победу», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.Почётное второе место завоевала на конкурсе Олеся Иванова их МФЦ Рузы, третье — специалист из Егорьевска Андрей Логинов.
Победитель регионального этапа Кирилл Горбунов представит Московскую область на федеральном конкурсе.
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