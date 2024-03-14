В Подмосковье выбрали лучший жилой комплекс

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Лучший жилой комплекс, расположенный на территории Московской области, определили по итогам всероссийского конкурса «Топ ЖК-2024», победителем оказался один из ЖК в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Лучшим в Подмосковье признали ЖК «Героев» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха», — говорится в сообщении.Всего на участие во всероссийском конкурсе было заявлено более 1400 жилых комплексов. Их оценивали 650 экспертов по 133 параметрам.
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