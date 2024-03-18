В Подмосковье вынесли приговор владельцам «фабрики» наркотиков

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Суд над двумя подельниками, развернувшими в Рузском городском округе масштабное производство наркотиков, завершился в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.
«Следствием было установлено, что Давид Асланов и Денис Родин организовали в пристройках, расположенных в Рузском округе, лабораторию по производству мефедрона. Их преступная деятельность была пресечена в июне 2022 года. Из лаборатории полиция изъяла около 14 килограммов наркотиков», — говорится в сообщении.Подсудимых признали виновными в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Давида Асланова приговорили к 18 годам лишения свободы, Дениса Родина — к 16 лет. Оба осуждённых должны будут отбывать срок в колонии строгого режима.
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