В Ленобласти шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба

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Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти девочки в клинике стоматологии в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону в Телеграм-канале.
Трагедия произошла 17 марта в одной из частных клиник города Кудрово. Во время оказания лечения у стоматолога шестилетняя девочка потерял сознание. На место прибыла бригада скорой помощи, но спасти ребенка не удалось.
По информации «78», после осмотра стоматолог решил удалить зуб. По данным портала, девочке три раза вкололи лидокаин.
Возбуждено уголовное дело по пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Известно, что до этого учреждение привлекали к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка.
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По информации «78», после осмотра стоматолог решил удалить зуб. По данным портала, девочке три раза вкололи лидокаин.
Известно, что до этого учреждение привлекали к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка.
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Алина Юрчак