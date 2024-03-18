В Петербурге двухмесячного мальчика госпитализировали после обрезания на дому

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Двухмесячного младенца госпитализирован в Санкт-Петербурге после проведения процедуры обрезания на дому. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
По информации издания, ребенка госпитализировали из-за сильного кровотечения.
Родители младенца решили самостоятельно сделать обрезание сыну. Авторы статьи сообщают, что процедура была назначена по медицинским показаниям, однако мать и отец решили провести операцию в домашних условиях. Проводил обрезание приглашенный на дом врач.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Родители младенца решили самостоятельно сделать обрезание сыну. Авторы статьи сообщают, что процедура была назначена по медицинским показаниям, однако мать и отец решили провести операцию в домашних условиях. Проводил обрезание приглашенный на дом врач.
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Анастасия Хохлова