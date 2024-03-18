Неизвестные заставили россиянина взорвать петарду на участке для голосования

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В Хакасии мошенники заставили 28-летнего молодого человека взорвать петарду на избирательном участке. Россиянина арестовали. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского городского суда.
По информации следствия, злоумышленники позвонили жителю посёлка Усть-Абакан и начали угрожать, что если он не взорвёт петарду в мэрии Черногорска, то не сможет расплатится с кредитами, которые на него оформят.
Испуганный мужчин решил выполнить их «поручение» и произвел детонацию принесенного с собой пиротехнического изделия.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК «Хулиганство». Мужчину заключили под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что на избирательном участке в Челябинске 80-летняя пенсионерка пыталась поджечь фейерверк. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Испуганный мужчин решил выполнить их «поручение» и произвел детонацию принесенного с собой пиротехнического изделия.
Ранее сообщалось, что на избирательном участке в Челябинске 80-летняя пенсионерка пыталась поджечь фейерверк. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак