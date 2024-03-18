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Неизвестные заставили россиянина взорвать петарду на участке для голосования

В Хакасии мужчину арестовали на два месяца за петарду на избирательном участке
18 марта 2024, 09:51
Фото: istock / Nenadpress

Фото: istock / Nenadpress

В Хакасии мошенники заставили 28-летнего молодого человека взорвать петарду на избирательном участке. Россиянина арестовали. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского городского суда.
По информации следствия, злоумышленники позвонили жителю посёлка Усть-Абакан и начали угрожать, что если он не взорвёт петарду в мэрии Черногорска, то не сможет расплатится с кредитами, которые на него оформят.

Испуганный мужчин решил выполнить их «поручение» и произвел детонацию принесенного с собой пиротехнического изделия.


Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК «Хулиганство». Мужчину заключили под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке в Челябинске 80-летняя пенсионерка пыталась поджечь фейерверк. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мошенники
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#расследование
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В Петербурге двухмесячного мальчика госпитализировали после обрезания на дому
18 марта 2024, 09:52

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Двухмесячного младенца госпитализирован в Санкт-Петербурге после проведения процедуры обрезания на дому. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
По информации издания, ребенка госпитализировали из-за сильного кровотечения.

Родители младенца решили самостоятельно сделать обрезание сыну. Авторы статьи сообщают, что процедура была назначена по медицинским показаниям, однако мать и отец решили провести операцию в домашних условиях. Проводил обрезание приглашенный на дом врач.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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#родители
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#санкт-петербург
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Мэр Демидов: в Белгороде при утреннем обстреле пострадал один человек
18 марта 2024, 09:29

Фото: istock / maxim4e4ek

Один человек пострадал в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в ходе оперативного совещания.
«У нас на сегодня один пострадавший, он уже доставлен в больницу», — заявил мэр.
Как утверждает глава города, повреждения получили один частный дом, автомобиль, автобус и хозяйственный субъект.

Демидов добавил, что представители администрации города выехали на место происшествия.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее стало известно, что девятилетний мальчик закрыл собой сестру-младенца при обстреле украинскими войсками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Herald Sun: Мужчина погиб, упав с воздушного шара в австралийском Мельбурне

Женщина пронесла петарду и устроила взрыв на избирательном участке в Перми

В Приамурье после столкновения с машиной с рельсов сошли 20 грузовых вагонов

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В Ленобласти шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба
Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в стоматологии Ленобласти
18 марта 2024, 09:00

Фото: istockphoto/Andrii Borodai

Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти девочки в клинике стоматологии в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону в Телеграм-канале.
Трагедия произошла 17 марта в одной из частных клиник города Кудрово. Во время оказания лечения у стоматолога шестилетняя девочка потерял сознание. На место прибыла бригада скорой помощи, но спасти ребенка не удалось.

По информации «78», после осмотра стоматолог решил удалить зуб. По данным портала, девочке три раза вкололи лидокаин.

Возбуждено уголовное дело по пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Известно, что до этого учреждение привлекали к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка.


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Herald Sun: Мужчина погиб, упав с воздушного шара в австралийском Мельбурне

Женщина пронесла петарду и устроила взрыв на избирательном участке в Перми

В Приамурье после столкновения с машиной с рельсов сошли 20 грузовых вагонов

#проверка
#смерть
#уголовное стоматолог
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#ск
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Российский военный опоздал на службу на 19 дней и попал в колонию
Военный в Чите опоздал на службу на 19 дней и получил год колонии
18 марта 2024, 08:31

Фото: istock / Sinenkiy

В Чите суд приговорил военнослужащего Евгения Кошечкина к тюремному заключению за 19-дневное уклонение от службы. Об этом сообщается в Телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
По информации следствия, военный должен был явиться в пункт отбора на военную службу 1 октября 2023 года. Но сделал он это только 20 октября, спустя 19 дней. После этого россиянинн убыл в воинскую часть.

Кошечкина приговорили к одному году колонии общего режима.

Ранее стало известно, что суд приговорил убийцу разработчика вакцины «Спутник V» к 14 годам колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Herald Sun: Мужчина погиб, упав с воздушного шара в австралийском Мельбурне

Женщина пронесла петарду и устроила взрыв на избирательном участке в Перми

В Приамурье после столкновения с машиной с рельсов сошли 20 грузовых вагонов

#суд
#военные
#мужчина
#колония
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Два человека пропали после схода лавины на Камчатке
На группу туристов на Камчатке сошла лавина, два человека пропали
18 марта 2024, 07:58

Фото: istock / med_ved

На Камчатке группа туристов попала под лавину. Об этом информирует МЧС РФ в Телеграм-канале. По предварительной информации, два человека пропали над завалами.
Инцидент произошел в Елизовском районе Камчатки около перевала Красноармейского. Под лавиной оказалась туристическая группа из 11 человек. Туристы следовали по гребню, когда сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться из-под снега смогли все, кроме двоих членов группы.

Сначала товарищи попытались найти пропавших самостоятельно, но потом обратились к спасателям.

«Спасатели движутся на автомобилях повышенной проходимости - это «Камазы», вахтовки, снегоходы. С собой у них все необходимое оборудование для поиска людей, попавших под лавину», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Татарстане рухнувшая с крыши снежная глыба придавила ребёнка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Herald Sun: Мужчина погиб, упав с воздушного шара в австралийском Мельбурне

Женщина пронесла петарду и устроила взрыв на избирательном участке в Перми

В Приамурье после столкновения с машиной с рельсов сошли 20 грузовых вагонов

#мчс
#туристы
#человек
#инцидент
#лавина
#рф
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На Камчатке мать и дочь «родили» вымышленных детей и получили на них пособия
На Камчатке две женщины получили почти 1 млн рублей на несуществующего ребенка
18 марта 2024, 07:41

Фото: istock / Fascinadora

На Камчатке мать и дочь получили суммарно практически миллион рублей в качестве пособий на несуществующих детей. Женщины использовали фальшивое свидетельство о рождении, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении 43-летней матери и ее 26-летней дочери. По данным следствия, обвиняемые на рынке в Москве познакомились со злоумышленниками, которые предложили им за деньги оформить свидетельство о рождении ребенка на основании ложных данных о родах вне роддома.

Первой на это согласилась мать. Женщина получила поддельные документы и обратилась в МФЦ с заявлением на получение пособия, после чего получила 443 тысячи рублей. По аналогичной схеме действовала и её дочь, получив от государства 503 тысячи рублей на вымышленного ребенка.

Теперь предприимчивым женщинам грозит до 6 лет тюремного заключения

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Herald Sun: Мужчина погиб, упав с воздушного шара в австралийском Мельбурне

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В Приамурье после столкновения с машиной с рельсов сошли 20 грузовых вагонов
#деньги
#прокуратура
#мфц
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#женщины
#документы
#пособия
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Herald Sun: Мужчина погиб, упав с воздушного шара в австралийском Мельбурне
18 марта 2024, 06:23

Фото: iStock/Karla_Ferro

Мужчина погиб, выпав с воздушного шара в результате инцидента в австралийском Мельбурне, сообщает издание The Herald Sun. Известно, что мужчина выпал из корзины на высоте 460 м и что пилоту шара не было сделано никакого предупреждения.
Воздушный шар благополучно приземлился в 8 км от отеля, в парке Ярра Бенд в Фэрфилде, и полиция быстро окружила его.

Известно, что несколько воздушных шаров покинули долину Ярра примерно в одно и то же время, вскоре после 7 утра, и каждый находился в полете около 15 минут, когда произошел инцидент.

Пассажиры другого рейса на воздушном шаре сказали, что примерно через 15 минут после начала их увеселительной поездки они услышали по радио сигналы бедствия, сообщавшие, что кто-то упал с другого воздушного шара в Престоне.

Полиция и судмедэксперты провели утро, осматривая место происшествия и опрашивая свидетелей.

«Мой брат услышал громкий хлопок, как будто что-то вроде крупного предмета упало в доме. И только когда мы услышали все сирены, мы вышли», — рассказал СМИ один из местных жителей.

Альберт-стрит, где всё произошло, остаётся закрытой между Вуд-стрит и Мюррей-роуд из-за перекрытия движения.

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#воздушные шары
#смерть
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В Приамурье после столкновения с машиной с рельсов сошли 20 грузовых вагонов
18 марта 2024, 04:47

Фото: iStock/designbydx

Утром 18 марта на перегоне Горелый – Бамовская Забайкальской железной дороги в Амурской области из-за столкновения с автомобилем произошел сход 20 пустых вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В настоящий момент движение поездов на этом участке приостановлено, а водитель автомобиля госпитализирован. Локомотивная же бригада, к счастью, не пострадала.



Восстановительные поезда уже направлены к месту происшествия со станций Сковородино, Ерофей Павлович и Могоча для ликвидации последствий. Ожидается задержка пассажирского поезда №1 сообщением Владивосток — Москва из-за аварии.

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#поезд
#столкновение
#прокуратура
#сибирь
#автомобиль
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Северная Корея запустила несколько баллистических ракет
Kyodo: Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
18 марта 2024, 04:40

Фото: iStock/DedMityay

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает Kyodo News со ссылкой на Министерство обороны и береговую охрану Японии.
Ракета запускались с интервалом около 30 минут. Министерство обороны Японии объявило, что они упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Сеул заявил, что они обменялись информацией о ракетных пусках Северной Кореи с официальными лицами США и Японии. Следует отметить, что запуск Северной Кореей состоялся на фоне визита в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена, с которым встретится министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Елем.

По данным ТАСС, ракета пролетела 350 километров. Максимальная высота полета составила 50 километров.

Это второй запуск баллистической ракеты с начала года. Также в этом году Северная Корея провела 5 испытаний крылатых ракет у восточного побережья.

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