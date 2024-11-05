В РФ могут пересмотреть выплаты за ранения на СВО в зависимости от их тяжести

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В России рассматривают новую систему выплат бойцам ВС РФ за ранения, полученные в зоне СВО, которая будет зависеть от степени их тяжести. Об этом пишет военкор Александр Коц в статье для «Комсомольской правды».
«И, похоже, в ближайшее время нас ждут изменения в этой области. Выплаты будут строго зависеть от степени тяжести травмы. Если ранение привело к инвалидности, то сумма выплаты значительно вырастет. Она будет меньше, чем по гибели, но выше нынешней», — говорится в статье.В рамках новой системы выплаты за лёгкие ранения планируется понизить, а за тяжёлые, повлекшие инвалидность, наоборот повысить.
На сегодняшний день за ранение участники СВО получают три миллиона рублей независимо от их степени тяжести. При этом страховые выплаты будут выплачиваться в полном объеме. С 1 января 2024 года за легкое увечье платят 81 816,44 рублей, за тяжелое - 327 265,73. Также остаются и региональные выплаты за ранения.
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