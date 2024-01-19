В Подмосковье выпустили «Стрелку» с эксклюзивным дизайном «Зима в Подмосковье»

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
«Серия посвящена одноименному туристическому проекту правительства Московской области. Общий тираж карт — одна тысяча. Тематические карты можно приобрести на автовокзалах, автостанциях Мострансавто. Наличие карт необходимо уточнять в точках реализации. Стоимость «Стрелки» — 80 рублей, если пассажир планирует использовать ее для оплаты проезда, а не в качестве сувенира, то для совершения первой поездки нужно пополнить баланс карты», — поделились в министерстве.
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