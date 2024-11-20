В Подмосковье вырос спрос на свежую рыбу

Рыба является одним из самых полезных продуктов для здоровья. Она содержит много белка, жиров, витаминов и минералов, укрепляет иммунную систему, снижает уровень холестерина и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря высокому содержанию магния, кальция и фолиевой кислоты, рыба считается идеальным продуктом для поддержания здоровья мозга и костей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова