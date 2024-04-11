В Подмосковье вышли из спячки безногие ящерицы

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Безногие ящерицы веретеницы ломкие проснулись в Московской области, эти краснокнижные рептилии не представляют опасности для людей, однако их нередко путают с опасными змеями, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
Эта ящерица, как и другие представители её группы, умеет отбрасывать хвост, в отличие от змей, кроме того, у неё нет ядовитых желёз. Ещё одна отличительная черта — умение моргать: у веретеница ломкой для этого есть подвижные нижние веки. Есть и более заметные отличия от змей, например, форма тела: хвост ящерицы довольно короткий и толстый, а голова плавно перетекает в туловище, в то время как у большинства змей, включая гадюк, голова выделяется.«Веретеницы ломкие – безногие ящерицы, с виду напоминающие змей, но не имеющими с ними ничего общего кроме внешнего вида, который, если присмотреться, тоже имеет свои отличия», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Заметным отличием является также способ передвижения: веретеница может ползи только «восьмёрками», а змеи способны передвигаться по прямой.
При встрече с безногой ящерицей жителям Московской области рекомендуют обойти эту рептилию, чтобы не причинить ей вреда.
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