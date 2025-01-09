В Подмосковье внесли в кадастр информацию о заказнике «Урочище «Верёвкин бугор»

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Важные сведения о подмосковном природном заказнике «Урочище «Верёвкин бугор» внесли в госреестр недвижимости, эти сведения касаются границ заказника и режима особой охраны, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Заказник «Урочище «Верёвкин бугор» является охраняемой природной территорией регионального значения. Здесь обитают более двух с половиной десятков видов животных, растений и лишайников из Красной книги России, а также 44 вида животных, занесённых в Красную книгу Московской области, включая серого сорокопута, чёрного аиста, змееяда, степного луня и кулика-сороку», — говорится в сообщении.Внесение в кадастр информации о границах заказника и установленном в этих границах режиме охраны природы, обеспечит дополнительную защиту редких видов.
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