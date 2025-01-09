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В Подмосковье внесли в кадастр информацию о заказнике «Урочище «Верёвкин бугор»

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

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Важные сведения о подмосковном природном заказнике «Урочище «Верёвкин бугор» внесли в госреестр недвижимости, эти сведения касаются границ заказника и режима особой охраны, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.


«Заказник «Урочище «Верёвкин бугор» является охраняемой природной территорией регионального значения. Здесь обитают более двух с половиной десятков видов животных, растений и лишайников из Красной книги России, а также 44 вида животных, занесённых в Красную книгу Московской области, включая серого сорокопута, чёрного аиста, змееяда, степного луня и кулика-сороку», — говорится в сообщении.
Внесение в кадастр информации о границах заказника и установленном в этих границах режиме охраны природы, обеспечит дополнительную защиту редких видов.

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В Подмосковье стартует конкурс чтецов для детей-инофонов
09 января 2025, 13:04

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Региональный конкурс чтецов среди детей, для которых русский язык не является родным, стартует в Московской области, участие в нём могут принять ученики подмосковных школ с первого по одиннадцатый классы, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
«Конкурс чтецов «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» проводит Центр содействия адаптации детей-инофонов при Корпоративном университете развития образования. Участникам предлагается прочесть наизусть стихи из произведения русской классической литературы XVIII-XX вв. Продолжительность выступления должна составлять не более трёх минут», — говорится в сообщении.
Конкурс будет проходить в три этапа. Первый — школьный — проводится с 9 по 31 января, второй — муниципальный — с 3 по 14 февраля. А третий этап состоится 21 февраля на базе Корпоративного университета развития образования.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе, подаче заявок и критериях оценки выступлений размещена по ссылке.

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Российским водителям напомнили о необходимости воздержаться от алкоголя после ДТП
Верховный суд: водитель не должен употреблять алкоголь после ДТП
09 января 2025, 12:32

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Попавший в ДТП водитель не вправе употреблять алкоголь, даже в случае отсутствия к нему претензий и его он является единственным участником аварии. Об этом напомнили в Верховной суде России.
Отмечается, что такое напоминание связано с жалобой жителя Карелии, направленной в высшую судебную инстанцию. Из материалов следует, что мужчина во время движения вылетел в кювет, из-за чего произошла полная деформация кузова его автомобиля. Он связался с владельцем машины, который не предъявил ему никаких претензий в связи с ДТП, после чего выпил спиртное.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД констатировали, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, после чего суд лишил его права управления транспортными средствами на 1,5 года и выписал штраф в размере 30 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье о невыполнении обязанностей в связи с ДТП.

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Жителей Московской области призвали не выходить на лёд
09 января 2025, 12:31

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В столичном регионе в последние дни температура воздуха часто «переходит через ноль», и при плюсовых температурах идут дожди, всё это истончает лёд на водоёмах и делает его ненадёжным, поэтому ходить по нему опасно. Такое предупреждение выпустили специалисты министерства экологии и природопользования Московской области.
«Из-за колебаний температур лёд, который формируется на подмосковных водоёмах, тонкий и не способен выдержать вес человека. Прогулка по такому льду угрожает здоровью и жизни», — говорится в сообщении.
В Минэкологии области призвали не выходить на лёд и провести беседу с детьми на эту тему, особенно подчеркнув, что лёд сейчас — не место для игр. Специалисты также напомнили, что если вы стали свидетелем происшествия на водоёме или заметили людей на льду, немедленно сообщите об этом в единую службу спасения по телефону 112.

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#подмосковье
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Пассажиры Мострансавто совершили в новогодние праздники более 9,4 млн поездок
09 января 2025, 12:11

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 9,4 млн поездок совершили пассажиры на автобусах компании «Мострансавто» в дни новогодних каникул — с 29 декабря по 8 января, при этом самым загруженным оказался первый праздничный выходной, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Наиболее интенсивный пассажиропоток на маршрутах Мострансавто был зафиксирован в воскресенье, 29 декабря. В этот день было совершено около 1,1 млн поездок», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что свыше 4,2 млн поездок было сделано по социальным картам. Ещё около 3,5 млн поездок пассажиры оплатили банковскими картами и 1,7 млн поездок — транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».
Автовокзалы, станции и некоторые автобусы компании «Мострансавто» были по-новогоднему украшены, а в салонах звучали поздравления от Деда Мороза.

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#подмосковье
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В Подмосковье 11 января проведут две выездные встречи по «гаражной амнистии»
09 января 2025, 11:57

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Две первые в наступившем году выездные консультации по вопросам «гаражной амнистии» проведут в субботу, 11 января, специалисты БТИ Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минимущества.
«Выездные встречи состоятся на территории гаражного кооператива «Южный» в Одинцовском округе по адресу: город Одинцово, улица Южная, дом №22А, а также в ГСК-5 в посёлке Глебовский городского округа Истра. Обе встречи начнутся в 11:00», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что «гаражная амнистия», в рамках которой можно по упрощённой схеме зарегистрировать гаражный бокс и землю под ним, действует до 1 сентября 2026 года. Подробнее узнать об этой программе можно по телефону горячей линии БТИ: 8 (498) 568-88-88. Кроме того, ответы на все интересующие вопросы жители могут получить через форму обратной связи на сайте БТИ Подмосковья.

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В акции «Помоги другу» приняли участие более 44 тысяч человек
09 января 2025, 11:53

Фото: Министерство образования Московской области

В Московской области завершилась акция «Помоги другу», целью которой был сбор корма для приютов, где содержатся бездомные и брошенные животные. В мероприятии приняли участие более 44 тысяч человек, включая советников директоров по воспитанию, педагогов, учеников школ, студентов и их родителей, сообщает Министерство образования Московской области.
Участники акции посетили приюты для бездомных животных, контактные зоопарки и питомники. Ученики активно участвовали в сборе корма, приносили игрушки и помогали ухаживать за питомцами. Посещение этих мест позволяет не только заботиться о животных, но и создавать для них комфортные условия, чтобы они чувствовали себя любимыми и нужными.

В Министерстве отметили, что такие мероприятия развивают у детей чувство ответственности и учат их любить животных. Кроме того, они способствуют формированию более гуманного и отзывчивого общества.

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Подмосковные спасатели провели в двух округах акции по пожарной безопасности
09 января 2025, 11:38

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Акции, направленные на профилактику пожаров в жилых помещениях, провели работники Мособлпожспаса в округах Серебряные Пруды и Серпухов, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе акций работники противопожарно-спасательной службы напомнили жителям, что основными причинами пожаров в быту является неисправная электропроводка, перегрузка электросети, использование самодельных электронагревательных приборов, а также неосторожное обращение с огнём», — говорится в сообщении.
Спасатели призвали жителей хранить зажигалки, спички и горючие жидкости в недоступном для детей месте, не перекаливать печи, не перегружать электрические сети и устанавливать дома пожарные извещатели. Всем участникам акции спасатели также раздали противопожарные памятки с телефонами экстренных служб.

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РФ оказалась на 46-м месте в рейтинге паспортов мира Henley Passport Index
09 января 2025, 11:14

Фото: iStock/ gregory_lee

РФ изменила место в мировом рейтинге стран с наиболее «сильными» паспортами в 2025 году — она попала на 46-е место. Такие данные приводятся на сайте Henley Passport Index.
Отмечалось, что своё место Российская Федерация разделила с Турцией. Жители России могут путешествовать в 116 странах и территориях без предварительного оформления виз.

На первом месте в списке расположился Сингапур. Граждане этого государства могут отправиться в безвизовые поездки в 195 стран. На втором месте оказалась Япония (193 страны), а третье разделили Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея и Испания. Представителям данных стран доступны без визы 192 направления.

Ранее сообщалось, что около 80 миллионов туристических поездок по России совершили россияне и иностранцы с января по ноябрь 2024 года. Отмечается, что такие показатели говорят о высоком интересе к путешествиям по России.

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В январе на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях изменится расписание
09 января 2025, 11:07

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В январе на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях ожидаются изменения в расписании пригородных поездов, а также будет организовано движение компенсационных автобусов ЦППК, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на АО «Центральная ППК».
С 9 по 31 января на время строительства станции Петровско-Разумовская будет изменён график движения пригородных поездов.

В период с 9 по 31 января будут поочередно закрыты основные пути на участке Савеловский вокзал – Бескудниково. Поезда будут курсировать по альтернативным путям в реверсивном режиме.

На Савеловском направлении после 19:00 интервалы движения будут увеличены до 15 минут, а после 23:00 — до 1 часа. Также часть поездов дальнего пригорода будет отправляться от/до станций Лобня и Бескудниково.

На Белорусском направлении после 21:00 интервалы движения увеличатся до 15 минут, а после 22:00 — до 30-40 минут. Вечером часть поездов будет следовать от/до Белорусского вокзала.

До 7 утра на Савеловском и Белорусском направлениях будут частично увеличены интервалы движения поездов до 30–40 минут. У некоторых составов изменятся маршруты и точки остановок. Во время закрытия некоторые поезда будут проезжать без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Дегунино, Сетунь, Немчиновка и Баковка.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно найти в мобильном приложении и на официальном сайте компании. Для удобства пассажиров в будние дни с 9 по 31 января будут организованы компенсационные автобусы.

В зависимости от обстоятельств на линию может выйти один или несколько автобусов. График движения составлен с учётом изменений в расписании электричек. Чтобы воспользоваться маршрутом, предъявите действующий проездной документ на электричку. Обратите внимание, что фактическое время отправления может варьироваться в зависимости от дорожной ситуации на маршруте.

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