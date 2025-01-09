Жителей Московской области призвали не выходить на лёд

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В столичном регионе в последние дни температура воздуха часто «переходит через ноль», и при плюсовых температурах идут дожди, всё это истончает лёд на водоёмах и делает его ненадёжным, поэтому ходить по нему опасно. Такое предупреждение выпустили специалисты министерства экологии и природопользования Московской области.
«Из-за колебаний температур лёд, который формируется на подмосковных водоёмах, тонкий и не способен выдержать вес человека. Прогулка по такому льду угрожает здоровью и жизни», — говорится в сообщении.В Минэкологии области призвали не выходить на лёд и провести беседу с детьми на эту тему, особенно подчеркнув, что лёд сейчас — не место для игр. Специалисты также напомнили, что если вы стали свидетелем происшествия на водоёме или заметили людей на льду, немедленно сообщите об этом в единую службу спасения по телефону 112.
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