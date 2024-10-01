В Подмосковье восстановили более 500 фасадов многоквартирных домов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области с июля по сентябрь восстановили около 500 фасадов многоквартирных домов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Работы проводились под контролем инспекторского состава ведомства. В числе работ – восстановление окраски стен, облицовки цоколя домов. Рабочие устранили не только косметические, но и функциональные дефекты цоколя, заменили облицовочные материалы, провели грунтовку фасадных поверхностей. Все работы проводили по заявкам жителей», – отметили в министерстве.Там напомнили, что по вопросам текущего ремонта фасадов следует обращаться в свои управляющие компании и в территориальные отделы Министерства.
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Лора Луганская