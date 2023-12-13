В Подмосковье возобновили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав

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Во всех подмосковных подразделениях в полном объёме возобновили оказание госуслуг по линии Госавтоинспекции. Об этом информировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Регистрационные действия с транспортом и водительскими удостоверениями проводятся. Технические неполадки устранены», – говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе предупредили, что из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов в Московской области пришлось приостановить регистрацию автомобилей и выдачу прав. Специалисты проводили работы по устранению последствий сбоя.
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Лора Луганская