В Подмосковье врачам бесплатно предоставили более 2,4 тыс. земельных участков

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Свыше 2,4 тыс. земельных участков предоставили врачам в Московской области в рамках льготной губернаторской программы за три года её существования, сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
«Программа «Земля врачам» стартовала в регионе 2022 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. С начала её реализации участки получили 2 тысячи 429 медиков, из них в 2024 году — 261 человек. Лидерами по предоставлению участков в минувшем году стали округа Орехово-Зуевский, где землю передали 27 врачам, Коломна, где выделили 18 участков, а также Ступино, Солнечногорск, Талдомский и Пушкинский округа, где было предоставлено по 17 участков», — говорится в сообщении.Глава областного министерства имущественных отношений Тихон Фирсов отметил, что в 2025 году в рамках программы врачам планируется предоставить не менее 150 участков.
По программе «Земля врачам» участок передаётся в безвозмездное пользование сроком на пять лет. Если за это время на участке построят дом, то землю можно будет бесплатно оформить в собственность.
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Лев Каштанов