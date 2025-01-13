В Подмосковье за год по «гаражной амнистии» зарегистрировали 11,2 тыс. объектов

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Около 11,2 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области в 2024 году в упрощённом порядке — по «гаражной амнистии», это на 1,2 тыс. объектов больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«В минувшем году в Московской области было зарегистрировано 11,2 тыс. по «гаражной амнистии», из них более 3,3 тыс. объектов — гаражи и более 7,9 земельных участков общей площадью 205 тысяч квадратных метров», — уточняется в сообщении.«Гаражная амнистия» была запущена 1 сентября 2021 года. Всего за это время в Подмосковье по этой программе зарегистрировали свыше 25 тысяч объектов: 17,1 тыс. участков общей площадью 426,2 тыс. квадратных метров и свыше 7,8 тыс. гаражей. «Гаражная амнистия» будет работать до сентября 2026 года.
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Лев Каштанов