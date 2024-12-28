В Подмосковье за год бесплатные участки получили более 2 тыс. многодетных семей

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Свыше двух тысяч многодетных семей получили бесплатные земельные участки в Московской области в 2024 году, лидерами по обеспечению многодетных землёй стали шесть подмосковных округов, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«В текущем году бесплатные земельные участки предоставили 2 тысячам 47 подмосковным семьям с тремя и более детьми. План выполнен более чем на 100%. Лидерами в этой работе стали округа Лотошино, Кашира, Шаховская, Волоколамск, Серебряные Пруды, и Ступино», — говорится в сообщении.В министерстве также напомнили, что с августа 2024 года подмосковные многодетные семьи могут получить вместо участка выплату в размере 400 тысяч рублей. Этой возможностью воспользовались уже 3 тысячи 972 семьи.
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Лев Каштанов