В Подмосковье врачи спасли пациентку с осложнениями после неудачной пластики

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Видновские врачи спасли пациентку после неудачной пластической операции. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
31-летняя девушка обратилась в больницу с высокую температуру и пульсирующие болевые ощущения в верхней трети левого бедра. Ранее пациентка делала липофилинг ягодиц. Врачи диагностировали постинъекционный абсцесс левого бедра, выраженный отек размерами 20 на 15см.
В данный момент девушка уже выписана домой.
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«В ходе экстренной операции при вскрытии абсцесса было удалено почти два литра гноя с примесью закаченного жира. Затем пациентка получала антибактериальную и обезболивающую терапию, проводилось местное лечение. После заживления визуально дефектов на бедрах у девушки не отмечается. Пациентке повезло, что она вовремя обратилась к нам, — поделился врач-хирург Анзор Кагерманов.
В данный момент девушка уже выписана домой.
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Мира Полтева