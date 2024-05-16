Для пациенток МОНИИАГ открыли индивидуальные родильные залы

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В акушерском обсервационном отделении Московского областного института акушерства и гинекологии открыли индивидуальные родильные залы. У пациенток появилось больше возможностей для выбора метода родоразрешения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как рассказали в ведомстве, отделение ведёт исследовательскую работу по профилактике перинатальных осложнений у беременных с инфекционными заболеваниями, болезнями почек и бронхиальной астмой, а также принимает роды у пациенток с этими болезнями.«С учётом современных тенденций и пожеланий наших пациенток нам удалось оборудовать два индивидуальных родильных зала. Теперь женщины даже с тяжёлыми заболеваниями, естественные роды которых будут проходить под контролем наших специалистов, смогут вместе с врачом выбрать альтернативный метод их проведения. Им можно будет пригласить в этот день близкого родственника или отдать предпочтение вертикальным родам», – пояснила руководитель акушерского обсервационного отделения института Екатерина Ефимкова.
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