В Подмосковье на бесплатное зубопротезирование предусмотрено 450 млн рублей

Всероссийская акция «Добро в село» проводится на территории Подмосковья, в рамках акции волонтёры-медики посещают фельдшерско-акушерские пункты, где помогают пациентам и участвуют в уборке территорий. В этом году в рамках акции волонтёры посетят 57 региональных ФАПов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.