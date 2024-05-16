В Подмосковье на бесплатное зубопротезирование предусмотрено 450 млн рублей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Депутаты Мособлдума в ходе очередного заседания приняла закон, упрощающий получение меры поддержки по бесплатному зубопротезированию. Нескольким льготным категориям граждан могут бесплатно изготовить и отремонтировать зубные протезы.
«Принятый закон убирает условие о том, что бесплатное зубопротезирование можно получить только в медицинской организации по месту жительства. Теперь этой мерой поддержки можно будет воспользоваться в любом медучреждении из перечня в порядке общей очереди», – пояснил глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Он добавил, что на предоставление зубопротезирования в этом году предусмотрено порядка 450 миллионов рублей. В прошлом году такую меру поддержки получили около 19 тыс жителей Подмосковья.
О том, кто из жителей региона может воспользоваться бесплатным зубопротезированием, можно узнать по ссылке.
Оформить справку на услугу можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская