Режиссер Шахназаров заявил, что результат СВО изменит весь мир

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Режиссер Карен Шахназаров заявил, что результат российской спецоперации изменит весь мир. Об этом он сказал перед посланием президента РФ Федеральному собранию.
«Ситуация с СВО — это все-таки самое важное. От этого все зависит, ее нельзя отделять от внутренней и внешней политики. Никакой другой альтернативы нет, кроме выигрыша в этом конфликте. И, конечно, позиция России от этого будет: и внутренняя, и внешняя политика», — заявил Шахназаров.
По его мнению, именно тема спецоперации станет ключевой в послании Путина.
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