Режиссер Шахназаров заявил, что результат СВО изменит весь мир

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер на конференции в Париже выразил мнение, что достижение мирного соглашения в украинском конфликте без участия России в переговорах невозможно. По его словам, Австрия готова возобновить диалог с российской стороной по этому вопросу, пишет ТАСС.