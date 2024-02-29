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Режиссер Шахназаров заявил, что результат СВО изменит весь мир

29 февраля 2024, 11:38
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что результат российской спецоперации изменит весь мир. Об этом он сказал перед посланием президента РФ Федеральному собранию.
«Ситуация с СВО — это все-таки самое важное. От этого все зависит, ее нельзя отделять от внутренней и внешней политики. Никакой другой альтернативы нет, кроме выигрыша в этом конфликте. И, конечно, позиция России от этого будет: и внутренняя, и внешняя политика», — заявил Шахназаров.

По его мнению, именно тема спецоперации станет ключевой в послании Путина.


Ранее спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия движется к победе в специальной военной операции, на это указывает ситуация на линии боевого соприкосновения. Он также подчеркнул, что нет никаких сомнений в предстоящей победе России. Иванов добавил, что это уже становится очевидным из событий, происходящих на линии соприкосновения в зоне спецоперации.

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#россия
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#операции
#сво
#путин
#рф
#послание
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Буданов* указал на просчеты Залужного на посту главкома ВСУ
Буданов* поддержал решение Зеленского об отставке Залужного с поста главкома ВСУ
29 февраля 2024, 11:49

Фото: iStock/JARAMA

Решение президента Украины Владимира Зеленского об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного было правильным. Такое мнение выразил глава главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью CBС.
Он также добавил, что между Зеленским и Залужным не могло быть личных разногласий, так как глава ВСУ находится в прямом подчинении у лидера страны. Рассуждая о сложившейся на фронте ситуации, Буданов* задался вопросом о том, почему Украина находится в «таком положении».

Таким образом, глава украинской разведки упрекнул бывшего главкома в правильности принимаемых решений и указал на его ошибки.

Напомним, в настоящее время главой украинской армии является Александр Сырский.

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*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
#соглашение
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#всу
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Россия движется к победе в СВО – заявил спецпредставитель президента РФ
Спецпредставитель президента РФ Иванов: Россия движется к победе в СВО
29 февраля 2024, 11:26

Фото: iStock/macky_ch

Россия движется к победе в специальной военной операции, на это указывает ситуация на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов.
«Мы движемся к этим целям, мы еще их не достигли, до этого еще предстоят, как говорят на Западе, пот, кровь и слезы, но это надо делать, никаких сомнений нет,» — сказал Иванов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также подчеркнул, что нет никаких сомнений в предстоящей победе России. Иванов добавил, что это уже становится очевидным из событий, происходящих на линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский перед началом послания президента России Владимира Путина заявил, что российская делегация поедет на переговоры с Украиной в Турцию, если будет дано соответствующее поручение.

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#россия
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#переговоры
#послание
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Мединский оценил вероятность проведения переговоров с Украиной в Анкаре
Мединский : делегация РФ поедет на переговоры с Украиной в Турции в случае поручения
29 февраля 2024, 11:26

Фото: сайт Кремля

Российская делегация поедет на переговоры с Украиной в Турцию, если будет дано соответствующее поручение. Такими словами помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал намерения турецкого лидера о предоставления площадки для переговоров в Анкаре.
«Дадут поручение – поедем», - заявил Мединский.
Прежде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова предоставить площадку российской и украинской стороне для проведения диалога.

Он также отметил, что переговоры между Украиной и Россией важны, так как это позволит конфликту завершится и между странами восстановится устойчивый мир. Эрдоган уверен, что для достижения таких целей должны привлекаться всевозможные каналы.

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#переговоры
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Путин озвучит предвыборные тезисы на послании Федеральному собранию
Доверенное лицо Лысенко: предвыборные тезисы Путина станут часть послания к ФС
29 февраля 2024, 11:07

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин озвучит свои предвыборные тезисы в ходе послания Федеральному собранию. Об этом в беседе с РИА Новости заявила его доверенное лицо Марьяна Лысенко.
Она подчеркнула, что выборы президента России состоятся уже через две недели, поэтому, без сомнения, нынешнее обращение Путина будет содержать элементы предвыборной кампании.

Лысенко добавила, что была проделана тщательная работа по подготовке в посланию. Команда президента ездила по стране, общалась с россиянами и собирала их вопросы к Путину. Она убеждена, что на многие из них сегодня будут даны ответы.

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля в 12:00 по мск.

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#выборы
#кандидаты
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Между Шольцем и Макроном возникла открытая вражда из-за помощи Украине — пишут СМИ
Politico: между Шольцем и Макроном возникла открытая вражда из-за помощи Украине
29 февраля 2024, 11:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за помощи Украине превратились в открытую вражду. Об этом пишет издание Politico.
«Разногласия между Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Украине перерастают в нечто вроде открытой вражды», — говорится в статье.

Чиновники в Германии считают, что французский лидер только делает жесткие заявления по Украине, однако Франция оказывает гораздо меньше помощи, чем Германия.

Берлин предоставил или планирует предоставить Украине более 17 миллиардов евро, при этом Париж — только 640 миллионов евро. Такие данные приводит Кильский институт мировой экономики.

Однако французские чиновники утверждают, что Франция предоставляет качественное оружие, и делает это без лишних сомнений. По данным издания, Politico после саммита по поддержке Украины в Париже Макрон начал преследовать Шольца за то, что тот не решается отправить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Напомним, Макрон, выступая на конференции в Париже, заявил, что европейские страны обсуждают вопрос об отправке на поля специальной военной операции на Украине военнослужащих из стран Европы и Североатлантического альянса. Шольц же, в ответ на это выступление Макрона, напомнил французскому лидеру, что между странами Европы существуют определённые договорённости, и их военнослужащие никогда официальное не отправятся на Украину.

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Австрия готова к переговорам с Россией по Украине
29 февраля 2024, 10:48

Фото: iStock/ Teka77

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер на конференции в Париже выразил мнение, что достижение мирного соглашения в украинском конфликте без участия России в переговорах невозможно. По его словам, Австрия готова возобновить диалог с российской стороной по этому вопросу, пишет ТАСС.
«Нам также нужен президент России Владимир Путин за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира», - заявил Нехаммер.
В прошлом году канцлер Австрии посещал Москву для встречи с Путиным. По итогам визита он отметил, что разговор был «открытым, но жёстким». Нехаммер стал первым главой западного правительства, посетившим Москву после начала российской специальной военной операции в Украине.

Несмотря на критику со стороны некоторых западных лидеров, Нехаммер не сожалеет о своем решении. Он считает, что дипломатический диалог с Россией имеет решающее значение для поиска путей к мирному урегулированию конфликта.

Австрия традиционно занимает нейтральную позицию в международных отношениях и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. На фоне текущего конфликта Австрия оказывает гуманитарную и политическую поддержку Украине, а также выступает за дипломатическое решение кризиса.

Стремление Австрии к возобновлению диалога с Россией согласуется с позицией других европейских стран, которые считают, что без участия России невозможно достичь устойчивого мира в Украине. Однако вопрос о том, как наладить переговоры с Москвой, остается сложным, учитывая глубокий кризис доверия между Западом и Россией.

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#австрия
#переговоры
#россия
#украина
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Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции
Новая Зеландия ввела новые санкции против России из-за конфликта на Украине
29 февраля 2024, 09:49

Фото: iStock/Leestat

Новая Зеландия ввела новые санкционные ограничения против России из-за украинского конфликта. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел и торговли государства.
Отмечается, что ограничения коснулись 45 физлиц и 16 юрлиц, которые оказывают материальную или стратегическую поддержку России, позволяя тем самым уклоняться от санкций, или содействуют закупкам и передаче вооружений для ВС РФ.

Также власти Новой Зеландии ограничили цены на российскую нефть и на экспорт товаров в РФ и Белоруссию через третьи страны.

Российские власти неоднократно подчёркивали, что санкции против РФ не оказывают сильного негативного влияния на экономику страны.

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#санкции
#россия
#экономика
#конфликт
#украина
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Во Франции потребовали объявить импичмент Макрону после слов о России
Политик Филиппо: парламент Франции должен объявить импичмент Макрону
29 февраля 2024, 09:36

Фото: сайт Кремля

Французский парламент должен проголосовать против войны с Россией и объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону. С таким призывом в соцсети Х выступил глава националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он убеждён, что президент Франции ненавидит свою страну и всеми своими действиями пытается втянуть её в третью мировую войну.

Также в своё посте Филиппо прикрепил ссылку на петицию, которая была подготовлена партией «Патриоты» и опубликована на её официальном сайте.

Несколькими днями ранее Макрон заявил, что «поражение России – это необходимое условие для европейской безопасности и стабильности».

Ранее Филиппо призывал Макрона уйти в отставку после того, как президент выступил за увеличение военной помощи Украине.

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#франция
#президент
#макрон
#россия
#импичмент
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Депутат Копра: Финляндия не запрещала Украине наносить атаковать Россию
29 февраля 2024, 07:48

Фото: istock / naumoid

Финляндия не запрещала Украине применять поставленное ей оружие для атак по территории России. С таким заявлением выступил финский депутат от Национальной коалиционной партии Юкки Копра, пишет издание Yle.

«Насколько мне известно, Финляндия не вводила подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей и на российской территории», — заявил Копра.
Ранее издание Asia Times писало, что НАТО может столкнуться с проблемами по вопросам нехватки вооружений и экипировки для военных в случае военного конфликта с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#оружие
#украина
#депутат
#право
#финляндия
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