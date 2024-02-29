Призывников в зоне СВО нет и быть не может, заявил экс-министр обороны Иванов

Фото: сайт Кремля
В настоящее время в зоне СВО нет срочников. Об этом сообщил специальный представитель президента России, бывший министр обороны Сергей Иванов в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что как минимум половина военных, которые в данным момент находятся в зоне спецоперации – это контрактники, поэтому никаких призывников там нет и быть не может.
Однако Иванов добавил, что именно благодаря срочникам удалось одержать победу в Чеченской войне. Он подчеркнул, что нынешняя российская армия совершенно иная, чем была тогда. В годы войны в Чечне солдатам приходилось самостоятельно создавать роты, формировать слаженные батальоны.
Экс-министр обороны России выразил благодарность всем солдатам, которые успешно завершили Чеченскую войну.
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Однако Иванов добавил, что именно благодаря срочникам удалось одержать победу в Чеченской войне. Он подчеркнул, что нынешняя российская армия совершенно иная, чем была тогда. В годы войны в Чечне солдатам приходилось самостоятельно создавать роты, формировать слаженные батальоны.
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Анастасия Чинкова