В Подмосковье ввели в эксплуатацию дома ЖК «Дом на Сиреневой»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Два новых дома в жилом комплексе «Дом на Сиреневой» введены в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Дом на Сиреневой» расположен в городском округе Щёлково.
Стоит отметить, что дома рассчитаны в общей сложности на 541 квартиру. Также рядом с жилкомплексом расположены школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурные объекты, магазины и торговые центры.
Читайте также:
В Люберцах построили дом более чем на тысячу квартир
Застройщик ЖК «Фабрикант» в Пушкине получил разрешение на возведение 25-этажного дома
Строительство детсада на 560 мест в Люберцах завершат осенью 2025 года
«В Жилом комплексе «Дом на Сиреневой» возведены два монолитно-кирпичных 17-этажных дома комфорт-класса. На территории ЖК выполнены работы по благоустройству, установлены игровые и спортивные площадки, предусмотрены наземные автостоянки. Коммерческие помещения, расположенные на первых этажах, займут магазины, службы быта, аптеки и другие объекты торговой инфраструктуры», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что дома рассчитаны в общей сложности на 541 квартиру. Также рядом с жилкомплексом расположены школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурные объекты, магазины и торговые центры.
Читайте также:
В Люберцах построили дом более чем на тысячу квартир
Застройщик ЖК «Фабрикант» в Пушкине получил разрешение на возведение 25-этажного дома
Строительство детсада на 560 мест в Люберцах завершат осенью 2025 года
Мира Полтева